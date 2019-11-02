سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لحمايتك من الأمراض.. تعرف على أفضل 9 فواكه وخضراوات لتناولها فى الشتاء

السبت، 02 نوفمبر 2019 07:32 م
لحمايتك من الأمراض.. تعرف على أفضل 9 فواكه وخضراوات لتناولها فى الشتاء تعرف على الفواكه والخضروات المفيدة فى الشتاء
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف موقع "boldsky "، أن هناك بعض الفواكه والخضراوات التى يجب تناولها فى الشتاء، تحتوى هذه الفواكه والخضروات على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التى ستساعدك على منع الإصابة بنزلة برد، أو الإصابة بفصل الشتاء أو أى مشاكل صحية أخرى متعلقة بالشتاء، الأطعمة مليئة بالمغذيات وتساعد فى الحفاظ على لياقتك البدنية والصحية خلال الأشهر الباردة.

 

تعرف على أفضل الفواكه والخضروات التي يمكن تناولها خلال أشهر الشتاء الباردة:

 


الخضروات والفواكه المفيدة فى فصل الشتاء
الخضروات والفواكه المفيدة فى فصل الشتاء

 1. ثمار الحمضيات..

مثل البرتقال، والليمون، والجريب فروت، والليمون، والتى تعتبر غنية بفيتامين C والفلافونويد، تساعد تناول ثمار الحمضيات على تقوية جهاز المناعة، ومنع الجلد الباهت، وتقصف الشعر، وهو أمر شائع خلال أشهر الشتاء.


الرمان يحتوى على العديد من الفيتامينات
الرمان يحتوى على العديد من الفيتامينات

2. الرمان..

هي فاكهة مغذية أخرى معبأة بمضادات الأكسدة من البوليفينول، وخصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكولسترول، ويمكن أن تساعد أيضا في علاج نزلات البرد، تحتوى الفواكه والخضراوات الحمراء بفوائد صحية مذهلة.

 

 3. الجوافة..

 تحتوى الجوافة على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B6 والمنجنيز والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، يعتبر تناول الجوافة خلال أشهر الشتاء الباردة فعالاً للغاية في التخفيف من البرد والإنفلونزا.

 4. التفاح..

 يحتوي التفاح على مجموعة مليئة بالمغذيات مثل فيتامين C والحديد والماغنيسيوم وفيتامين B6، على سبيل المثال لا الحصر، تميل بشرتك إلى أن تصبح مملة ومتشققة خلال فصل الشتاء، لذا فإن تناول التفاح يمكن أن يساعد في شفاء بشرتك والحفاظ عليها بصحة جيدة.

 5. التوت..

التوت، والفراولة، والعنب غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد في الوقاية من البرد والانفلونزا، وكذلك تقلل من أعراض الحساسية.

 6. الباباي..

 يحتوى الباباي على إنزيم يسمى غراء يعمل كمقشر قوي ويذوب البروتينات غير النشطة، وخلايا الجلد الميتة، مما يجعل بشرتك خالية من التصبغ والعيوب. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوى على فيتامين (هـ) وفيتامين (أ) يساعد على تجديد بشرتك، خاصة خلال أشهر الشتاء أفضل الخضروات التي يجب تناولها في الشتاء.

7. الجزر..

الجزر هي الخضروات الجذرية الشعبية وجدت في جميع أنحاء الشتاء، إنها مصدر ممتاز للبيتا كاروتين، الذي يتم تحويله إلى فيتامين أ عند استهلاكه، فيتامين (أ) ضروري للتشغيل السليم للجهاز المناعي ويحسن صحة العين.

الفجل
الفجل

8. الفجل..

الفجل هو الخضروات الشتوية الشائعة التي تستهلك للمساعدة في الهضم، ومكافحة السعال والبرد، وتنظيم ضغط الدم، وتعزيز صحة الجلد.

الكرنب الاحمر
الكرنب الاحمر

 9. الكرنب الأحمر..

 الكرنب الأحمر مصدر ممتاز لفيتامينات المنجنيز والبوتاسيوم، كما أنها مرتفعة في الانثوسيانين مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، بصرف النظر عن هذا، فإن تناول الكرنب أثناء أشهر الشتاء الباردة سيساعد على تعزيز مناعتك أيضًا.


الخضروات والفواكه

تعرف على الخضروات والفواكه المفيدة فى الشتاء

الخضروات

الفواكه

الموالح

الكرنب الاحمر

الفجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

كفاح على طريق العلم.. "رحمة" حصلت على بكالوريوس بسوهاج بعد محو أميتها

كفاح على طريق العلم.. "رحمة" حصلت على بكالوريوس بسوهاج بعد محو أميتها

الأزهر يوضح حكم شراء الحلوى وأكلها فى ذكرى المولد النبوى الشريف

الأزهر يوضح حكم شراء الحلوى وأكلها فى ذكرى المولد النبوى الشريف

اعرف إزاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة

اعرف إزاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة

البرلمان يضع خطة للرد على مغالطات الخارج بلجنة الشئون الخارجية

البرلمان يضع خطة للرد على مغالطات الخارج بلجنة الشئون الخارجية

غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر

غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر من منافذ هيئة التأمينات

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر من منافذ هيئة التأمينات

تعرف على دور "حقوق الإنسان" داخل أقسام الشرطة والمواقع الخدمية

تعرف على دور "حقوق الإنسان" داخل أقسام الشرطة والمواقع الخدمية

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد امتحانات بالنظام الجديد حتى الثالث الابتدائى

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد امتحانات بالنظام الجديد حتى الثالث الابتدائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة