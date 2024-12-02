تقاوم الرباط الصليبي.. شركة تطلق أول وسادة هوائية للركبة بالذكاء الاصطناعى

كتب خالد إبراهيم

تحدث تمزقات الأربطة فى حوالى 60 ميلى ثانية، لكن شركة ناشئة تدعى أنها ابتكرت وسادة هوائية للركبة تنتفخ فى 30 ميلى ثانية فقط؛ وهو ما يكفى لمنع إصابات الرباط الصليبى الأمامى والرباط الجانبى الإنسى، حيث جمعت شركة Hippos، وهى شركة ناشئة أسسها كايلين شو وبافى ميتاكار، مؤخرا 642000 دولار أمريكى من جولة تمويل أولية من مستثمرين لـ"كم الركبة" الثورى، وهو نوع من الوسادة الهوائية عالية التقنية للركبة تستخدم أجهزة استشعار للكشف السريع عن الإجهاد الوارد ونشر عبوات هوائية صغيرة تملأ الوسائد الهوائية الصغيرة حول الركبة، وبالتالى منع الإصابات الحرجة.



الابتكار الجديد

لا يستغرق الأمر سوى 30 ميلى ثانية حتى تنتفخ الوسادة الهوائية للركبة، وهى أسرع بكثير من 60 ميلى ثانية التى تحدث فيها إصابات الرباط الصليبى الأمامى عادة، إذا عمل الجهاز كما قدمته الشركة، فيمكنه توفير آلاف الدولارات للرياضيين فى النفقات الطبية وأكثر من ذلك بكثير فى حالة عدم النشاط، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

من جهته قال كايلين شو لموقع TechCrunch، "أنا شخصيا أحب كرة السلة منذ أن كنت فى السادسة من عمرى، وعلى مدى العقد التالى أصبحت كرة السلة حياتى بالكامل، كرست نفسى للتدريب المكثف، ولكن فى سن 17 تماما كما كنت أستعد لمسيرتى المهنية فى كرة السلة وتجارب NCAA، سمعت فرقعة مقززة من ركبتى أثناء الهبوط من الغمس".

وأنهت إصابة الركبة تطلعاته فى مهنة كرة السلة، لكنها سمحت له أيضا بتركيز جهوده على إيجاد طريقة لمنع الإصابات المماثلة، ومن المثير للاهتمام أن معظم الحلول المتاحة فى السوق اليوم تركز بشكل أكبر على إعادة التأهيل والدعم بعد الإصابة، والأجهزة القليلة الموجودة فى هذا المجال ليست فعالة للغاية.

وحتى الآن، أجرت شركة Hippos تجارب مع العديد من أندية كرة القدم فى المملكة المتحدة وعدد من الرياضيين، مثل بطل التزلج العالمى أليكس شلوبى، وكانت النتائج واعدة للغاية، وقد حصلت الشركة بالفعل على 6 أرقام فى الطلبات المسبقة، والتى تخطط لإعادة استثمارها فى تحسين الوسادة الهوائية للركبة، ومن المتوقع الإطلاق الكامل فى غضون 3 أشهر تقريبا.

على الرغم من أن مفهوم الوسادة الهوائية للركبة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى مثير للاهتمام للمستثمرين والرياضيين على حد سواء، إلا أن نموذج الربح الذى قدمه Shaw ومؤسسه المشارك اجتذب بعض الانتقادات عبر الإنترنت، على ما يبدو، سيتم بيع الجهاز بحوالى 129 دولارا، ولكن سيتعين على المستخدمين أيضا دفع 29 إلى 99 دولارا شهريا كجزء من خطة اشتراك تغطى ميزات مثل رؤى الذكاء الاصطناعى وعبوات الهواء الإضافية.