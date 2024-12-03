شبورة وفرص لسقوط أمطار.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية، المتوقعة من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

-شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

-شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

من الجمعة 6 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024

-نشاط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.



