اليوم السابع
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شبورة وفرص لسقوط أمطار.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 11:40 ص
شبورة وفرص لسقوط أمطار.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية، المتوقعة من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

-شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

-شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

من الجمعة 6 ديسمبر 2024 إلى الأحد 8 ديسمبر 2024

-نشاط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

 


 







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