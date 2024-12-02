درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى السبت المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء، من الإثنين 2 ديسمبر 2024 إلى السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

السبت 7 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.