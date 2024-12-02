اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رياح وأمطار فى هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:07 ص
رياح وأمطار فى هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 2 ديسمبر 2024 إلى السبت 7 ديسمبر 2024، على النحو التالي:-

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 ديسمبر والخميس 5 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 6 ديسمبر والسبت 7 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة