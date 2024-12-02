رياح وأمطار فى هذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 2 ديسمبر 2024 إلى السبت 7 ديسمبر 2024، على النحو التالي:-

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأربعاء 4 ديسمبر والخميس 5 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 6 ديسمبر والسبت 7 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.