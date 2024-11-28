شبورة وأمطار ورياح.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الخميس 28 نوفمبر 2024 إلى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الخميس 28 نوفمبر 2024

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 29 نوفمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 30 نوفمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من الأحد 1 ديسمبر إلى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.