الرئيس التنفيذى لشركة طيران جيجو"يعتذر عن حادث الطائرة ويعزى عائلات الضحايا

أ ش أ

قدم الرئيس التنفيذي لشركة طيران "جيجو" في كوريا الجنوبية كيم إي باي اليوم الأحد، بالاعتذار عقب وقوع حادث تحطم الطائرة الذي وقع بمطار "موان" الدولي قبل ساعات وتسبب في مقتل 120 شخصا، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا.

وقال كيم في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران منخفضة التكلفة - إنه لم يتم بعد تحديد سبب وقوع الحادث، متعهدا ببذل الجهود لدعم أسر من كانوا على متن الطائرة وعائلاتهم.

وأكد كيم التزامه بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة الكورية الجنوبية للكشف عن سبب وقوع الحادث، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها بعد أن أقلعت من العاصمة التايلاندية (بانكوك) وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط؛ ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.