كوريا الجنوبية: إنقاذ راكب وأحد أفراد طاقم الطائرة المنكوبة بمطار موان

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أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة بمطار "مو أن" الدولي جنوبي غرب كوريا الجنوبية إلى 85 قتيلا.

وأوضحت السلطات اليوم الأحد، أنه حتى الساعة جرى إنقاذ شخصين هما راكب وأحد أفراد الطاقم. ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل حاد؛ وفقا لما صرحت به الشرطة ورجال الإطفاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المسئولين يشتبهون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور؛ هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسئولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ..وقال مسئولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وقال المكتب الرئاسي إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين (11:30 صباحًا - بتوقيت سول) لمناقشة الاسجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.

كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو يونج، المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وكانت الطائرة قد انحرفت عن المدرج عند هبوطها في مطار "مو أن" الدولي في جنوب غرب كوريا الجنوبية ثم اصطدمت بالسياج في المطار في الساعة 9:07 صباح اليوم (بتوقيت سول)، مشيرة إلى أنه كان على متن الطائرة نحو 175 راكبا و6 أفراد من الطاقم.

وكانت الطائرة قد غادرت بانكوك في تايلاند لتتجه إلى مطار "مو أن" الدولي في بلدة مو أن بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سول.