كوريا الجنوبية تعلن مدينة "موان" منطقة كوارث عقب حادث الطائرة

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أعلن القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الأحد مدينة "موان" بمقاطعة "جولا الشمالية" منطقة كوارث، وذلك بعد حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "جيجو" بالمطار قبل ساعات مما تسبب في مقتل 120 شخصا.

وأعرب تشوي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - عن أسفه العميق لسقوط عدد كبير من الضحايا جراء الحادث، كما تقدم بالتعازي لعائلات الضحايا وذويهم.

وأكد أن الحكومة ستركز كافة جهودها للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الحادث، كما أنها ستقدم الدعم اللازم عبر مركز متكامل تمت إقامته في موقع الحادث.

وتعهد تشوي بأن الحكومة ستعمل جاهدة للكشف عن سبب وقوع الحادث وستضع التدابير اللازمة لمنع تكراره.