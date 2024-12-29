اليوم السابع
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لأول مرة عيادة طبية بسوق اليوم الواحد فى الجمالية والخدمات تقدم مجانا

الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:58 م
لأول مرة عيادة طبية بسوق اليوم الواحد فى الجمالية والخدمات تقدم مجانا سوق اليوم الواحد بالجمالية
كتب مدحت وهبة

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في مبادرة تعد الأولى من نوعها حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تواجد خدمات طبية بسوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، حيث تتواجد عيادة طبية من خلال فريق طبى متخصص وتقدم خدمات قياس الضغط والسكر وتحليل الدهون الثلاثية مجانا للمواطنين من رواد السوق .

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة حيث  يوفر سوق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

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سوق اليوم الواحد بالجمالية

وافنتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%

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