جوع آخر الليل فى الشتاء.. واجهة بـ6 حيل بسيطة

كتبت مروة محمود الياس

الشعور بالجوع في ساعات الليل المتأخرة عادة منتشرة بين الجميع، فتشتهي فيها الحلويات والحوادق وغيرها من الأكلات، خاصة في فصل الشتاء.

جوع آخر الليل في الشتاء

إذا لم تقاوم هذه الرغبة العارمة في تناول الطعام ليلاً سوف يقترب نظامك الغذائي وتمثيلك الغذائي ويزداد وزنك، وتضطرب تنظيم وجباتك اليومية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع virtue.

نصائح تخلصك من الجوع فى الليل

بعض الحيل البسيطة يمكنها أن توقف جوع الليل الذي يهاجمك أثناء ليل الشتاء الطويل، فبرودة الطقس مع طول ليل الشتاء يساعد على تناول المزيد من الطعام والرغبة العارمة في الأكلات السكرية: