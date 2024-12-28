وزارة التعليم: مادة اللغة الثانية للثانوية العامة غير مضافة للمجموع

كتب محمود طه حسين

أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن المنشور المتداولة بشأن عودة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع مزيف ولم يتم إصدار أى قرارات جديدة بخصوص اللغة الثانية ، وأن كافة القرارات والآليات كما هي دون تغيير، ويجب تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات غير دقيقة أو منشورات مفبركة تستهدف إثارة البلبلة.

يدرس طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم 5 مواد بدلًا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، كما يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية، يدرس الطلاب مواد اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء.

وأصبحت مادة اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع لطلاب المرحلة الثانوية.