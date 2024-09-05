وزارة التعليم تنفى صدور قرارات جديدة بخصوص اللغة الثانية بالمرحلة الثانوية

كتب محمود طه حسين

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادى زلطة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور أي قرارات جديدة بخصوص اللغة الثانية أو المرحلة الثانوية، مؤكدا أن ما يتم تداوله غير صحيح.

وناشد المتحدث الرسمي مرتادي مواقع التواصل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



بداية العام الدراسي ، بداية الدراسة، موعد بداية الدراسة، بداية الدراسة 2024، بداية الدراسة في الجامعات، بداية الدراسة في الجامعات، بداية الدراسة في مصر، موعد بداية الدراسة 2024، موعد بداية الدراسة في الجامعات، مواعيد بداية الدراسة، موعد بدء الدراسة 2024، موعد بدء الدراسة 2025، بداية الدراسة ٢٠٢٤، بداية العام الدراسي الجديد، موعد بداية العام الدراسي الجديد، ميعاد بداية الدراسة، موعد بداية الدراسة للجامعات، بداية العام الدراسي 2025، بداية الدراسة الجامعية، بداية الدراسة في الجامعات 2024، موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025، موعد بدء الدراسة الترم الأول، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات، مواعيد بداية الدراسة 2024، تاريخ بداية الدراسة، بداية الدراسة بالجامعات، موعد بدء العام الدراسي الجديد ،موعد بدء الدراسة 2025 ، بداية العام الدراسي الجديد ،موعد بداية العام الدراسي الجديد، المناهج الدراسية الجديدة