أكلات تزود فيتامين "د" لديك مع قلة ضوء الشمس في الشتاء

كتبت مروة هريدى

مع برودة الطقس في الشتاء، يكون من الصعب علينا الخروج من المنزل للحصول على بعض الضوء الطبيعي، فنحن نفشل في الحصول على فيتامين د الكافي من ضوء الشمس، وهو مهم جدًا للجسم للحفاظ على الصحة العامة مثل قوة العظام وتعزيز الصحة العقلية ووظيفة العضلات وغيرها، كما يلعب فيتامين د أيضًا أدوارًا حيوية متعددة في الجسم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ضوء الشمس هو المصدر الطبيعي الأساسي لفيتامين د، ومع ذلك، في الشتاء، عندما يكون الضوء الطبيعي نادرًا، من الضروري إثراء نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بالمغذيات الحيوية وإذا لزم الأمر تناول المكملات الغذائية إذا نصحك طبيبك، ويمكن أن يساعد دمج أطعمة معينة في نظامك الغذائي في تعزيز تناولك لفيتامين د.. وفيما يلي قائمة بالأطعمة الخارقة الغنية بفيتامين د:

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة غنية بفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويعتبر السلمون هو سمك شائع وهو المصدر الأول لفيتامين د، ويقال إن حصة 3.5 أونصة من السلمون توفر 526 وحدة دولية من فيتامين د، مما يساهم بنسبة 66٪ من القيمة الغذائية اليومية.

الفطر أو المشروم

الفطر له العديد من الأنواع معظمها غنية بالبروتين بالإضافة إلى أنها مصدر جيد لفيتامين د، وهذه الفطريات التي تنمو مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية المباشر تعزز مستوى فيتامين د لدينا.

صفار البيض

يعتبر صفار البيض مصدرًا مركّزًا لفيتامين د، وهو متوفر بسهولة، ويحتوي الصفار على جميع الأحماض الأمينية الأساسية والكولين والدهون الصحية، ويحتوي البيض من الدجاج الذي يتم تربيته في المراعي على مستويات أعلى من فيتامين د.

الأطعمة المدعمة

تشمل الأطعمة المدعمة منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن والبدائل النباتية مثل فول الصويا واللوز وحبوب الشوفان وعصير البرتقال، وهذه المنتجات الغذائية المدعمة غنية بفيتامين د وتساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية من هذا الفيتامين.

زيت كبد سمك القد

يعد زيت كبد سمك القد مصدرًا ممتازًا لفيتامين د وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، حيث يساعد فيتامين د الموجود في زيت كبد سمك القد في امتصاص الكالسيوم ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

بعض أنواع الجبن

لا تحتوي جميع أنواع الجبن المصنعة، ولكن الجبن السويسري والشيدر يحتويان على كميات صغيرة جدًا من فيتامين د، ويتم تدعيم الجبن المصنعة من منتجات الألبان بفيتامين د ويتم إضافة الكمية المطلوبة من الفيتامين أثناء المعالجة.