جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بعد ساعات من شن جيش الاحتلال غارات على مدينتي صنعاء والحديدة.



وقال المتحدث الإعلامي للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي -في تغريدة عبر منصة "إكس"، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/- إنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، مبينا أنه تم تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل، قبيل اعتراض الصاروخ اليمني خشية من سقوط شظايا أثناء عملية الاعتراض.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أفاد في وقت سابق أمس، بأن القيادة السياسية والعسكرية صدقت على تنفيذ غارات جوية على أهداف يزعم أنها تابعة لجماعة الحوثي، شملت مطار صنعاء الدولي ومحطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب، إضافة إلى مينائي الحديدة والصليف.