9 وجبات خفيفة تساعدك فى فقدان الوزن بالشتاء

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من الأطعمة الشتوية التى تصنف على أنها وجبات خفيفة أكثر صحة خلال فصل الشتاء، وخاصة عند محاولة إنقاص الوزن، لأنها غنية بالعناصر الغذائية، ومولدة للحرارة، ومُرضية.

وفقا لموقع " NDTV"، يمكن أن تكون الأطعمة الشتوية الصحية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول، وتمنع الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوجبات الخفيفة الدافئة أن تعزز دفء الجسم والهضم، مما يجعلها مثالية لموسم البرد.

يساعد اختيار الوجبات الخفيفة منخفضة السكر والكربوهيدرات المكررة ولكنها غنية بالبروتين والألياف على استقرار مستويات السكر في الدم، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ودعم فقدان الوزن.

أضف هذه الوجبات الخفيفة إلى نظامك الغذائي الشتوي إذا كنت تريد إنقاص الوزن

الحمص :

غني بالبروتين والألياف، وهو وجبة خفيفة مقرمشة ومشبعة تساعد على الحد من الجوع، اخلط الحمص المطبوخ بزيت الزيتون والفلفل الحلو وقليل من الملح، يساعد محتواه العالي من الألياف على الهضم ويبقيك ممتلئًا، مما يقلل من احتمالية تناول وجبات خفيفة غير صحية.

حساء الخضراوات:

طبقًا دافئًا من حساء الخضار المصنوع من الجزر والسبانخ والقرع يحتوي على سعرات حرارية قليلة ولكنه غني بالعناصر الغذائية، وإضافة التوابل مثل الزنجبيل أو الكركم يعزز عملية التمثيل الغذائي والمناعة، هذه الوجبة الخفيفة مريحة في الطقس البارد وتساعد في التحكم في أحجام الحصص .

الشاي الأخضر بالتوابل:

هذا المشروب مصنوع من الشاي الأخضر وحليب اللوز وقليل من القرفة أو الحبهان ، وهو منخفض السعرات الحرارية ومليء بمضادات الأكسدة. يمكن للكافيين والكاتيكين الموجودين في الشاي الأخضر أن يعززا حرق الدهون والتمثيل الغذائي، مما يجعله مشروبًا مثاليًا في الشتاء لفقدان الوزن.

المكسرات:

يوفر اللوز والجوز وبذور اليقطين الدهون الصحية والبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية، يمكنك تحميصها قليلاً مع قليل من مسحوق الفلفل الحار أو القرفة للحصول على وجبة خفيفة غنية بالنكهة ومفعمة بالطاقة. كما أن محتواها العالي من الدهون والبروتينات يبقيك راضيًا لفترة أطول، ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

البطاطا الحلوة:

غنية بالألياف وفيتامين أ ومضادات الأكسدة. قومي بتقطيعها إلى شرائح رفيعة وتبليها بزيت الزيتون والروزمارى واخبزيها حتى تصبح مقرمشة، البطاطا حلوة بشكل طبيعي وتساعد على إشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون الحاجة إلى تناول الحلويات السكرية.

الزبادي اليوناني:

الزبادي اليوناني مصدر رائع للبروتين، بينما بذور الرمان مليئة بمضادات الأكسدة والحلاوة الطبيعية، هذا المزيج يوفر وجبة خفيفة كريمية ولذيذة تدعم الهضم وتبقيك ممتلئًا.

الفواكه المجففة:

امزج الفواكه المجففة مثل المشمش والتوت البري مع المكسرات والبذور ورشة من رقائق الشوكولاتة الداكنة للحصول على وجبة خفيفة سهلة الحمل وغنية بالعناصر الغذائية. توفر هذه الوجبة مزيجًا متوازنًا من الدهون الصحية والألياف والسكريات الطبيعية، وهي مثالية للحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحفاظ على النشاط.

من خلال تضمين هذه الوجبات الخفيفة في نظامك الغذائي الشتوي، يمكنك البقاء دافئًا، وكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن مع الاستمرار في الاستمتاع بالأطعمة المرضية واللذيذة.