بعد إصابة رضا سليم.. علاج قطع الغضروف ومدة التعافي

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئى في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، واللاعب سوف يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج، ونوضح فى السطور التالية طريقة علاج قطع الغضروف وفقا لموقع mayo clinic.

أكد التقرير أن علاج قطع الغضروف في الركبة يعتمد على شدة الإصابة ويمكن أن يشمل العلاجات التالية:

العلاجات الطبية ويستلزم هذا النوع من العلاج اتباع هذه النصائح ومنها

1. الراحة: تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى الإجهاد على المفصل.

2. الدواء: تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو أسبرين لتقليل الألم والالتهاب.

3. العلاج الطبيعي: التمارين التي تساعد على تعزيز قوة العضلات وتحسين مرونة المفصل.

4. العلاج بالعلاج الطبيعي بالمياه: استخدام الماء الدافئ لتحسين المرونة وتقليل الألم.

5. الحقن حقن الكورتيزون أو الحمض الهيالورونيك لتقليل الالتهاب والألم.

وفي بعض الأحيان يحتاج المريض الخضوع لعملية وهنا ومن ضمن هذه العلاجات الجراحية التالي.

1. الجراحة التقليدية إزالة الغضروف التالف أو إصلاحه.

2. الجراحة بالمنظار إجراء جراحي دقيق لإصلاح أو إزالة الغضروف التالف.

3. الجراحة بالخلايا الجذعية استخدام الخلايا الجذعية لتحفيز نمو الغضروف الجديد.

4. الجراحة لتحلّي الغضروف استبدال الغضروف التالف بغضروف اصطناعي.

مدة العلاج الخاصة بقطع الغضروف

أكد التقرير أنه تختلف مدة العلاج حسب شدة الإصابة ونوع العلاج المتبع:

1. العلاج الطبي 2-6 أسابيع.

2. العلاج الطبيعي 6-12 أسبوعًا.

3. العلاج الجراحي 3-6 أشهر.

وقدم التقرير ابرز النصائح لتعزيز الشفاء ومنها..

1. تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى الإجهاد على المفصل.

2. تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

3. شرب الماء بكثرة.

4. الحفاظ على وزن صحي.

5. تجنب التدخين.

