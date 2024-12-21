وزير الزراعة: تنفيذ خطة الوزارة لتطوير وتحديث الجمعيات الزراعية

كتبت أسماء نصار

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا - الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصر بمنطقة غرب الفشن، بمحافظة المنيا.

وقال وزير الزراعة إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لتطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، والعمل على تعميق دورها لخدمة المزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم.

وأشار فاروق إلى أهمية أن يكون للجمعيات الزراعية دور في نشر الوعي للمزارعين، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم، والتواصل الدائم والمستمر معهم، لحل المشاكل التي تواجههم، على أرض الواقع، وتقديم خدمات تليق والمزارعين.

واضاف الوزير أن الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة غرب الفشن، تخدم حوالي 2051 أسرة بالمنطقة بمساحة اجمالية تبلغ 2,734 فدان.

وأوضح فاروق أن ذلك يأتي في إطار سياسة وزارة الزراعة، للنهوض ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية بمناطق الإستصلاح الجديدة، لافتا إلى أن مشروع سيل قام ببناء عدد 3 جمعيات تعاونية زراعية بقرى: سيدى طلحة بمنطقة مطوبس، المستقبل بأبو سمبل، والنصر بمصر الوسطى، كما يجرى حاليا العمل على ترميم عدد 18 جمعية تعاونية زراعية أخرى بمناطق عمل المشروع.