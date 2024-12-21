‫ وزير الزراعة: تنفيذ 1000 مدرسة حقلية خلال 6 أشهر لدعم المزارعين

كتبت أسماء نصار

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء عماد كدوانى محافظة المنيا، نموذجا للمدارس الحقلية حول المعاملات الزراعية الجيدة لنبات البردقوش تابعة لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" بسمالوط بمحافظة المنيا.

وحرص وزير الزراعة على لقاء المزارعين والمستفيدين، والاستماع إلى المشاكل التى تواجههم للعمل على حلها على الفور، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستظل داعمة للمزارعين بمختلف محافظات مصر، وتوصيل الدعم لهم، والاستماع اليهم، والتيسير عليهم.



وأشار فاروق إلى أن ذلك يأتى فى إطار سياسة وزارة الزراعة لتفعيل دور الإرشاد الزراعى وتبنى التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية كمًا ونوعًا، لافتا إلى أن مشروع سيل نفذ حوالى 350 مدرسة حقلية بمناطق عمل المشروع فى مجالات: الإنتاج النباتي، الحيواني، والنباتات الطبية والعطرية.



وأضاف الوزير أن المدارس الحقلية التابعة للمشروع تستهدف وضع المعاملات الزراعية من استخدام المحسنات الطبيعية مثل الجبس الزراعى وتقنين استخدام الأسمدة الكيميائية مع السياسة الزراعية الذكية والهادفه لتعظيم العائد واسترداد المال للمزارع، فضلا عن تدريب عدد من الميسرين الزراعين بمناطق عمل المشروع وأصبحوا يقومون بدور المرشد الزراعى بمناطق عملهم ويستمر المشروع فى تقديم المزيد من المدارس الحقلية بإستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

ووجه وزير الزراعة بمضاعفة المدارس الحقلية للوصول إلى 1000 مدرسة خلال 6 أشهر، فضلا عن زيادة عدد عدد المستفيدين والميسيرين على سبيل نقل الخبرات للمزارعين.

وفى سياق متصل، قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أن القيادة السياسيه والحكومه توفر جميع الإمكانيات للمحافظة من أجل تلبية طلبات الجماهير وتوفير الخدمات الشامله لهم مع توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة مع فتح وعمل أسواق حضارية يتم فيها بيع جميع منتجات وزارة الزراعه بأسعار مخفضة من أجل خدمة الاهالى مع توفير وعمل جميع المشروعات الكبيرة والصغيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وأننا جميعا فى خدمة المواطنين والوقوف على راحتهم.