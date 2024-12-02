رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس بيتر عصمت

كتب: محمد الأحمدى

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، القس بيتر عصمت، عضو مجمع القاهرة بسنودس النيل الإنجيلي، الذي انتقل إلى المجد السماوي بعد حياة حافلة بالخدمة والعطاء.

وذكر بيان الطائفة "فقدنا خادمًا مخلصًا تفانى في عمله الروحي والإنساني، كان القس بيتر نموذجًا يُحتذى به في الإيمان والمحبة، نشكر الله على حياته المثمرة وخدمته، متمسكين برجاء القيامة والحياة الأبدية في المسيح.

ونصلي أن يمنح الله العزاء والسلام لأسرة القس بيتر وأحبائه، وأن يعزي قلوب الجميع في هذا الوقت المؤلم.