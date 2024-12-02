متى يبدأ شهر كيهك بالتقويم القبطى؟.. وهذه أبرز أمثاله الشعبية

كتب: محمد الأحمدى

يهتم المزارع المصرى طوال أيام موسم الزراعة بمتابعة التقويم القبطى وبخاصة موعد شهر كيهك، كما تهتم الكنيسة أيضا به خاصة مع احتفالات بدء صوم الميلاد 2024، والذى أنطلق 25 نوفمبر2024.

شهر كيهك.. يعتبر شهر كيهك رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة، الكنيسة اتخذت من التقويم القبطى، الذى يبدأ أوّل أيامه فى 11 سبتمبر من كل عام، ليكون الوسيلة التى تحدد بها أعيادها ومناسباتها.



سبب التسمية والأمثال المرتبطة.. وسمى شهر كيهك بهذا الاسم نسبة إلى الإله (كا هاكا) إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس.

ويعتبر شهر كيهك رمز الخير لدى قدماء المصريين، ومن أشهر أمثاله "كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك"، ومثل "اللى متشبعش فى كيهاك أدعوا لها بالهلاك" كناية عن توفر العلف الأخضر للمواشى، وكذلك "كيهك برد فوق وبرد تحت" أى أن البرد غلب على المسكن بأدواره"، حيث يعتبر أبرد شهور السنة وشهر طوبة.