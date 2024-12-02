الهيئة الإنجيلية تحتفل بمشروع تمكين الفتيات فى صعيد مصر بحضور وزيرة التخطيط

كتب: محمد الأحمدى

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، احتفالا بمشروع "تمكين الفتيات في المجتمعات"، وذلك بقصر الأمير محمد علي بالقاهرة، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات في صعيد مصر.

وشاركت في اللقاء بالنيابة عن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وشارك في فعاليات اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والسيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة هبة حندوسة، مؤسسة مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة، وفضيلة الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، والأستاذة سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بوجه قبلي للهيئة الانجيلية، والأستاذة هبة يسري، مدير البرامج بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن اعتزازه بالمشاركة الفعالة في هذا المشروع، وتقديره للدور المحوري للهيئة القبطية الإنجيلية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور المرأة في المجتمع. وأضاف "أن الهيئة تعمل على تقديم نموذج تنموي شامل يدعم القدرات المعيشية للمستفيدين ويطور وعيهم الفكري، مما يساهم في تعظيم أثر العمل التنموي". وأكد "أن تمكين الفتيات وتحقيق التنمية المستدامة يأتي في قلب هذه الرؤية"، مشيرًا إلى أن "تمكين المرأة هو حق أساسي وضرورة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي".

وبدورها، أكدت سميرة لوقا خلال كلمتها على أهمية دعم الفتيات وتزويدهن بالمهارات اللازمة ليصبحن قادة في مجتمعاتهن. وأوضحت "أن المشروع يعزز القيم المجتمعية الإيجابية ويسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات".

وشمل الاحتفال عرضًا لمنتجات يدوية أعدتها المستفيدات من المشروع، إلى جانب كلمات ترحيبية قدمتها الدكتورة هبة حندوسة، كما ألقت السفيرة هيرو مصطفى والدكتورة رانيا المشاط كلمات حول أهمية المشروع ودوره في دعم التنمية. وتخلل الفعالية عرض فيلم وثائقي يوثق إنجازات المشروع، وتكريم عدد من الشباب القادة الذين ساهموا في تحقيق أهدافه، إضافة إلى جلسة نقاشية تناولت أبرز محاور المشروع وقصص النجاح.



جانب من الاحتفالية