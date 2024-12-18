لماذا يسبب القلق انتفاخ الحلق؟..أعرف العلاقة وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

هل انتابك من قبل الشعور بثقل في معدتك، وتعرق راحة يدك، وتسارع دقات قلبك، مصحوبًا بإحساس غير مريح في حلقك ، كما لو أن شيئًا عالقًا، ولا يمكنك بلعه؟ والقلق يسبب توترًا عضليًا ويظهر جسديًا، وليس عاطفيًا فقط وهذا هو السبب في أننا نشعر بوجود "كتلة" أو "عقدة" في حلقنا، وعندما نتعرض للتوتر أو القلق، يفرز جسمنا هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، وتؤدي هذه الهرمونات إلى استجابات جسدية مختلفة، مثل زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، وغيرها من التأثيرات، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

يصاحب انتفاخ الحلق بشكل عام الأعراض التالية إذا كان السبب هو القلق

استخدام فمك للتنفس

التنفس المفرط

عضلات مشدودة

السعال مع القلق

نصائح الخبراء لتخفيف الشعور بعدم الراحة من انتفاخ الحلق

إجراء التغييرات التالية يمكن أن يساعد في تخفيف هذا الشعور من خلال تخفيف القلق، و إذا استمر الشعور بانتفاخ الحلق وحدث كثيرًا، فيجب عليك زيارة أخصائي الصحة العقلية ثم المضي قدمًا من هناك، ولكن إذا كان الشعور متقطعًا، أي إذا حدث بشكل دوري، فيمكن أن تساعد التدابير التالية في تخفيف الشعور.

علاج التوتر



يمكن أن يكون التوتر أمرًا مرهقًا، وإذا لم يتم التعامل معه، فقد يؤدي إلى تضخيم المشاعر الصعبة. حاول تحديد المواقف أو الأفكار التي تسبب لك أكبر قدر من التوتر. يمكن أن يساعدك دمج الممارسات اليومية مثل اليقظة أو كتابة المذكرات أو أخذ فترات راحة قصيرة في معالجة هذه المشاعر. حتى الأنشطة البسيطة، مثل الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو القراءة أو قضاء بضع دقائق في الخارج، يمكن أن توفر راحة ذهنية وتساعد في تقليل شدة مشاعرك.

ممارسة التمارين الرياضية



الحركة ليست مفيدة للجسد فقط، بل إنها مفيدة للعقل أيضًا. فالنشاط البدني يفرز الإندورفين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالسعادة، والذي يمكنه تحسين حالتك المزاجية بشكل طبيعي. سواء كان ذلك المشي السريع، أو الرقص على أنغام أغنيتك المفضلة، أو ممارسة الرياضة، أو ممارسة الرياضة، سواء كنت تذهب إلى المدرسة أو تمارس رياضة الجري، أو أي شكل من أشكال التمارين الرياضية، يساعد على تصفية ذهنك، وتقليل القلق، وتعزيز صحتك العامة. حاول اختيار نشاط تستمتع به، واجعله شيئًا تتطلع إليه بدلاً من أن يكون مهمة روتينية.

احصل على الدعم من العائلة والأصدقاء



لا يجب أن تمر بأوقات عصيبة بمفردك. فالتحدث إلى أشخاص تثق بهم، مثل أفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين، يمكن أن يخفف من العبء العاطفي الذي تشعر به. كما أن مشاركة مشاعرك وتجاربك يمكن أن تمنحك شعورًا بالارتياح والتواصل. وفي بعض الأحيان، قد يكون مجرد معرفة أن هناك من يستمع إليك أمرًا مريحًا للغاية. فلا تتردد في التواصل، حتى لو كان ذلك من أجل محادثة بسيطة، فقد يحدث ذلك فرقًا كبيرًا.

تحديد المحفزات



انتبه إلى المواقف أو الأشخاص أو البيئات التي تبدو وكأنها تثير مشاعرك أو تزيدها سوءًا. قد يكون الاحتفاظ بمذكرات مفيدًا في تتبع هذه اللحظات. عندما تعرف ما الذي يثير هذه المشاعر، يمكنك الاستعداد لها وتجنبها عندما يكون ذلك ممكنًا أو إيجاد طرق للاستجابة لها بهدوء أكبر. الوعي هو الخطوة الأولى في السيطرة على مشاعرك.

ممارسة التنفس العميق



عندما تشعر بالإرهاق، يمكن أن يصبح تنفسك ضحلًا وسريعًا، مما قد يزيد من القلق.التنفس العميقيمكن أن يساعد التنفس العميق على تهدئة الجهاز العصبي. حاول الاستنشاق ببطء من خلال أنفك لمدة أربع ثوانٍ، وحبس النفس لمدة أربع ثوانٍ، ثم الزفير برفق من خلال فمك لمدة أربع ثوانٍ. كرر ذلك لبضع دقائق. يمكن أن يقلل التنفس العميق من التوتر الجسدي، ويبطئ معدل ضربات القلب، ويمنحك شعورًا بالهدوء والتوازن.

