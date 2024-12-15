ساعته وتاريخه.. اضطراب الهوس بالسرقة.. اعرف أعراضه وعلاجه

كتبت مروة محمود الياس

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تحمل اسم فنان دكتور والتي عرضت على قناة dmc ومنصة watch it، كشف محمد شاهين الذى يطلق على نفسه الدكتور حقيقته إلى الفتاة نهلة، وتجسد دورها مريم نشأت التى اصطحبها معه إلى الشقة التي يريد سرقتها والمملوكة لكابتن طيار فاروق الشاذلي، وأخبر الدكتور (محمد شاهين) الفتاة بأنه حرامي يسرق الشقق والعقارات التي يتركها أصحابها لسنوات، من أجل السفر أو الهجرة، وبعد كشف أمره يطلب من نهلة مساعدته في سرقة التماثيل والمجوهرات الموجودة الشقة التي تشبه المتحف لامتلائها بالتحف والأنتيكات واللوحات القيمة.

الهوس بالسرقة اضطراب يعانى صاحبه من عدم القدرة على السيطرة على نفسه، لا يمكنه التوقف عن سرقة الأشياء والمقتنيات، هذا الهوس أو الاضطراب يعاني صاحبه من الكثير من المشكلات الاجتماعية ويشعر بمشاعر ندم حادة ومشاعر ذنب حادة بعد قيامه بالسرقة، هذا الاضطراب يصفه البعض بأنه عدم القدرة في التحكم في الانفعالات هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تلك الحالة من الهوس بالسرقة هى عقلية بحتة ولا يسرق هؤلاء بسبب افتقارهم إلى المال أو الافتقار إلى ضبط النفس أو الإرادة ولكنها حالة طبية يعانون بعدها من أعراض التوتر الحاد والشعور بالذنب والخجل الشديد من أفعالهم، ترتفع فرص إصابة النساء أكثر من الرجال بهذا الاضطراب النادر، وبعد الشعور بالذنب الشديد والخجل الشديد قد يعطي السارقين الأشياء التي سرقوها للجمعيات الخيرية وغيرها لأنهم لا يسرقون بهدف السرقة ولا يبيتون هذه النية.

الأسباب متعددة التي تصيب البعض بهوس السرقة منها الاختلافات في بنية الدماغ وكيمياء الدماغ أيضا وهي حالة من حالات الصحة العقلية وقد ترتبط أوقات مع حالة القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل واضطرابات تعاطي المخدرات، واضطرابات الإدمان والأفكار الإنتحاريه، وقد تكون اضطرابات وراثية أيضًا.

يمكن علاج هذه الحالة وإدارتها بشكل بسيط من خلال الأدوية التي يصفها الطبيب النفسي وفقًا للحالة منها مضادات الاكتئاب ومضادات الصرع، كذلك يمكن العلاج النفسي والسلوكي وهو الشق الأهم في علاج هذه الحالات وكذلك العلاج الجماعي.