احمِ ابنك المراهق من وسائل التواصل الاجتماعى بهذه الطرق البسيطة

كتب – حسام الشقويرى

يخشى بعض الخبراء أن يكون المراهقون أكثر قلقًا وأقل احترامًا لذواتهم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وهناك اختلافات رئيسية في التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، فقد يفتقد المراهقون أشياء مثل لغة الجسد وتعبيرات الوجه، ويمكن أن يؤدي هذا إلى سوء الفهم وإيذاء المشاعر. يمكن أن يجعل التحدث شخصيًا أكثر ترهيبًا ، وفقا لما نشره موقع childmind

من الشائع أيضًا أن يشعر الأطفال بالسوء تجاه أنفسهم عندما يرون الجميع على الإنترنت يبدون مثاليين. غالبًا ما يحاول المراهقون التعويض عن ذلك من خلال مشاركة صور تجعلهم يبدون مثاليين أيضًا، ثم عندما لا تتطابق هويتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع ما يشعرون به بالفعل، فقد ينتهي بهم الأمر إلى الشعور بالأسوأ.

ويمكن للوالدين المساعدة من خلال تقديم مثال جيد لكيفية استخدام التكنولوجيا، وحاول منح الأطفال كامل انتباهك عندما تكون معهم، وخصص مناطق خالية من التكنولوجيا في المنزل وساعات خالية من التكنولوجيا عندما لا يكون أحد على هواتفه.

للمساعدة في بناء احترام الذات، أشرك الأطفال في شيء يثير اهتمامهم، عندما يتعلم الأطفال الشعور بالرضا عما يمكنهم فعله بدلاً من الاهتمام بمظهرهم وما يملكونه، فإنهم يشعرون بسعادة أكبر.

ومن المؤكد أن التحدث بشكل غير مباشر يخلق حاجزًا أمام التواصل الواضح، ولكن هذا ليس كل شيء، إن تعلم كيفية تكوين صداقات هو جزء كبير من النمو، وتتطلب الصداقة قدرًا معينًا من المخاطرة. وهذا ينطبق على تكوين صداقات جديدة، ولكنه ينطبق أيضًا على الحفاظ على الصداقات.

وعندما تتم الصداقة عبر الإنترنت ومن خلال الرسائل النصية، فإن الأطفال يفعلون ذلك في سياق خالٍ من العديد من الجوانب الأكثر شخصية - وأحيانًا مخيفة - للتواصل. من الأسهل أن تظل حذرًا عندما ترسل رسائل نصية، لذا فإن المخاطر أقل. فأنت لا تسمع أو ترى التأثير الذي تخلفه كلماتك على الشخص الآخر. ولأن المحادثة لا تجري في الوقت الفعلي، يمكن لكل طرف أن يستغرق وقتًا أطول للتفكير في الرد. فلا عجب أن يقول الأطفال إن الاتصال بشخص ما على الهاتف "مكثف للغاية" - فهو يتطلب المزيد من التواصل المباشر، وإذا لم تكن معتادًا على ذلك فقد تشعر بالخوف.

إذا لم يحصل الأطفال على قدر كاف من التدريب على التعامل مع الناس وتلبية احتياجاتهم بشكل شخصي وفي الوقت الفعلي، فسوف يكبر الكثير منهم ليصبحوا بالغين يشعرون بالقلق إزاء الوسيلة الأساسية للتواصل بين البشر ــ التحدث. وبطبيعة الحال، تصبح المفاوضات الاجتماعية أكثر خطورة مع تقدم الناس في السن وبدء التعامل مع العلاقات الرومانسية والعمل.

والخطر الكبير الآخر الذي ينشأ عن تواصل الأطفال بشكل غير مباشر هو أنه أصبح من السهل أن يكون قاسياً، وتقول دونا ويك، دكتوراه في التربية وعلم النفس السريري والتنموي: "يرسل الأطفال رسائل نصية تحتوي على كل أنواع الأشياء التي لن تفكر أبداً في قولها لأي شخص في وجهه".

وتشير إلى أن هذا يبدو صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للفتيات، اللاتي لا يرغبن عادة في الاختلاف مع بعضهن البعض في "الحياة الواقعية".

ماذا يجب على الآباء فعله؟



أفضل ما يمكن للوالدين فعله لتقليل المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا هو الحد من استهلاكهم لها أولاً. ويتعين على الوالدين أن يقدموا مثالاً جيداً لما يبدو عليه الاستخدام الصحي للأجهزة. فمعظمنا يتحقق من هواتفنا أو بريدنا الإلكتروني كثيراً، إما بدافع الاهتمام الحقيقي أو العادة العصبية. وينبغي للأطفال أن يعتادوا على رؤية وجوهنا، وليس رؤوسنا منحنية على الشاشة. وينبغي إنشاء مناطق خالية من التكنولوجيا في المنزل وساعات خالية من التكنولوجيا عندما لا يستخدم أحد الهاتف، بما في ذلك الأم والأب.

إن الحد من الوقت الذي تقضيه متصلاً بأجهزة الكمبيوتر لا يوفر فقط نقطة معادلة صحية لعالم مهووس بالتكنولوجيا، بل إنه يعزز أيضًا الرابطة بين الوالدين والطفل ويجعل الأطفال يشعرون بمزيد من الأمان. يحتاج الأطفال إلى معرفة أنك متاح لمساعدتهم في حل مشاكلهم، أو التحدث عن يومهم، أو إعطائهم فرصة للتحقق من الواقع. ويوصى بتاخير سن الاستخدام الأول قدر الإمكان.