عروس القوصية تودع أحلامها فى حادث أسيوط.. الكفن كان بديلا للفستان الأبيض

أسيوط _ هيثم البدري

في مأساة قلبت أرجاء القوصية، رحلت عروس القوصية بيترا أشرف نبيل (26 عامًا)، إحدى ضحايا حادث الطريق المروع الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، كانت بيترا في طريقها إلى مدينة أسيوط لشراء فستان زفافها، استعدادًا ليومها المنتظر، لكن القدر شاء أن تعود إلى أحضان أسرتها في نعش، مرتديةً كفنها بدلاً من فستان الزفاف.

بكلمات يغلبها الحزن والألم، روى أحد ذويها تفاصيل الحادث، حيث قالت الأسرة: "خرجت بيترا من مركز القوصية على متن ميكروباص، وفي قلبها أحلام لا تعد ولا تحصى، لتعود جثة هامدة، وتكتمل صورة المأساة بدموع وصرخات قلوب لا تعرف كيف تتقبل فاجعة الرحيل".

انتظرت أسرة بيترا بفارغ الصبر وصول جثمانها من المستشفى، لتبدأ إجراءات الدفن والتشييع، وسط مشاعر من الحزن العميق والعجز عن تصديق ما حدث.

الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسيوط إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين تريلا محملة بالأسمنت وميكروباص عند مدخل القوصية، مما أسفر عن مصرع 13 شخصًا، بينهم بيترا، وإصابة اثنين آخرين بحالة غيبوبة تامة.

الحادث أودى بحياة العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار، حيث تم نقل الجثث إلى مستشفيات متعددة في المنطقة، مع وجود حالات إصابة حرجة، الأسماء التي لقيت مصرعها تشمل: «هيثم مكارم محمد» 23 سنة، «سعید ثابت ابوالخیر» 24 سنة ،«عبدالرحيم على سيد»34سنة، «احمد رمضان عطیه»33سنه، «ایمان محمد محمدین»40 سنة،«سید عبد المحسن عبد الوهاب«49 سنه، کامل محمد کامل 45 سنه،حمد محمدعبدالوهاب 18سنه، مجهول الاسم انثى«35 سنه» مجهول الاسم ذكر«24 سنة، «بيترا أشرف نبيل» 26 سنه، «حمدان فرغلي محمدين»72سنه ،«مجهول الاسم انثى» 30 سنة.

في تلك اللحظات الصعبة، يسود الحزن على عائلات الضحايا الذين فقدوا أحباءهم في حادث دامٍ وترك خلفه ألمًا لا يُحتمل، بينما ينتظر الجميع الانتهاء من الإجراءات الرسمية لدفن موتاهم.