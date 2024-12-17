رفع حطام ميكروباص أسيوط بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين.. فيديو

أسيوط-هيثم البدرى

رفعت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية حطام ميكروباص أسيوط الذى تسبب فى مصرع 13 شخصا وإصابة إثنين آخرين حيث تم سحب السيارتين لتسيير حركة المرور ورفع آثار الحادث.

ولقى جراء الحادث 13 شخصا مصرعهم بينما أصيب شخصين آخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص على طريق القوصية الزراعى أمام بنزينة النيل وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز القوصية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل محملة بالأسمنت والأخرى ميكروباص على طريق القوصية الزراعى، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وأسفر الحادث عن مصرع سعيد ثابت أبو الخير 24 سنة من مركز ديروط، وهيثم مكارم محمد 23 سنه، وعبد الرحيم على السيد من مركز منفلوط منفلوط 34 سنه، وأحمد رمضان عطية 33 سنة من مركز منفلوط، وإيمان محمد محمدين 40 سنة من مركز القوصيه،وسيد عبد المحسن عبد الوهاب 49 سنة من مركز القوصيه، و كامل محمد كامل 45 سنة من مركز القوصية، وحمد محمد عبد الوهاب 18 سنة من مركز القوصيه، وثلاث جثث مجهولة الاسم والهوية، وبيترا أشرف نبيل 26 سنة من مركز القوصية، وحمدان فرغلى محمدين 72 سنة من مركز منفلوط، وإصابة كلا من عبد الرحيم صلاح محمد 24 سنة غيبوبة تامة، وماجد عزيز إسكندر 42 سنة غيبوبة تامة.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث.