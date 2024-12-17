اليوم السابع
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العثور على جثة شريهان بعد 10 أيام من حادث ميكروباص أسيوط.. ضحت بنفسها لإنقاذ ابنتيها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:15 م
العثور على جثة شريهان بعد 10 أيام من حادث ميكروباص أسيوط.. ضحت بنفسها لإنقاذ ابنتيها غرق ميكروباص أسيوط- أرشيفية
أسيوط- هيثم البدري

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عثر صياد بقرية نزلة سرقنا علي جثة "شريهان"، إحدي ضحايا حادث سيارة مركز ديروط التي غرقت في الترعة الإبراهيمية طافية علي سطح الماء ببحر يوسف إحدي التفرعات من الترعة الإبراهيمية التي غرقت فيها السيارة، وكانت شريهان قد ألقت بطفلتيها من السيارة قبل الغرق، وتم إنقاذهما قبل الغرق.

وكانت سيارة ميكروباص أجرة قد سقطت بالترعة الإبراهيمية في مياه الترعة الإبراهيمية بجوار موقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة قوة من الشرطة إلي مكان موقع الحادث.







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العثور علي جثة شريهان

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