محافظ أسيوط: صرف إعانات عاجلة وتعويضات لأسر المتوفين بحادث طريق القوصية

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، منذ قليل، موقع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ميكروباص أمام قرية الشيخ عون الله قبلى مدينة القوصية ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة إثنين أخرين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل محملة بالأسمنت على الطريق الزراعى "أسيوط/ القوصية" بالقرب من قرية الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية ووجود متوفيين ومصابين.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وتبين من المعاينة الأولية للحادث وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل محملة بالأسمنت ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة اثنين آخرين.

تم نقل اثنين مصابين (عبد الرحيم صلاح محمد 24 سنه، وماجد عزيز إسكندر 42 سنة) إلى مستشفى القوصية المركزى، و7 جثامين إلى مشرحة مستشفى القوصية وهم (إيمان محمد محمدين 40 سنه، وسيد عبد المحسن عبد الوهاب 49 سنه، وكامل محمد كامل 45 سنه، وأحمد محمد عبد الوهاب 18 سنه، وبيتر أشرف نبيل 26 سنه، وجثمانين لذكر وأنثى مجهولى الهوية)، و4 جثامين إلى مشرحة مستشفى منفلوط وهم (أحمد رمضان عطيه رمضان 33 سنه من قرية المنشأة بالقوصية، وعبدالرحيم على سيد عبدالرحيم 34 سنه من قرية النزالى جنوب بالقوصية، وحمدان فرغلى محمدين على هاشم 72 سنة من قرية عرب فزارة، وآخر مجهول الهوية)، و2 آخرين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزى (سعيد أبانوب سعيد ثابت 24 سنة ـ القوصية، وهيثم مكارم محمد توفيق 23 سنة سائق الميكروباص القوصية) تحت تصرف النيابة العامة، كما تم الدفع بأوناش المرور لتسير الحركة المرورية بالطريق الزراعي.

ووجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعى ورئيس مركز ومدينة القوصية بصرف إعانات عاجلة والتعويضات اللازمة لأسر المتوفين داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان موجهًا بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وكافة سبل الدعم والمساعدة متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

المحافظ فى موقع حادث التصادم



المحافظ يتفقد موقع الحادث



الميكروباص



محافظ أسيوط فى موقع الحادث