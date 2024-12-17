مصرع 13 شخصا وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

لقى 13 شخصا مصرعهم بينما أصيب شخصين آخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص على طريق القوصية الزراعى فى أسيوط، وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى القوصية المركزى ، والمصابين الى مستشفى أسيوط الجامعى.



كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز القوصية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل محملة بالأسمنت والأخرى ميكروباص على طريق القوصية الزراعى.

وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وأن الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة إثنين آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث.



تصادم سيارة نقل أسمنت بميكروباص



جانب من حادث التصادم



مصرع 13 شخصا فى حادث تصادم سيارة نقل أسمنت بميكروباص



حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص







