مواعيد وخريطة أماكن أداء امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج

محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

وفيما يلى خريطة أماكن ومواعيد اداء امتحان تحديد المستوى

طلاب الطب البشري: سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 21/12/2024، في الحادية عشرة صباحًا (11:00)

طلاب الصيدلة: سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 21/12/2024، في الحادية عشرة صباحًا (11:00)

طلاب طب الأسنان: سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 21/12/2024، في العاشرة صباحًا (10:00)،

طلاب الهندسة: سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 21/12/2024، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا (12:30