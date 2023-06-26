كل ما تريد معرفته عن موقف الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

كتب محمد صبحى

أعد المركز الإعلامى بوزارة التعليم العالى، برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى"س وج" حول تساؤلات الطلاب المصريين العائدين من الخارج وقبولهم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

س1: متى سيتم فتح باب

التقديم أمام الطلاب الدارسين بالجامعاتالروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعاتالخاصة والأهلية في كافة التخصصات؟

ج1: فتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات، والمُستنفذين للرغبات من خلال التقديم المباشر للجامعات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 11/7/2023، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24/8/2023، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى، واقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى فقط.

س2: هل يمكن التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى؟

ج2: يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى.

س3: ما هي الأوراق الثبوتية؟

ج3: الأوراق الثبوتية تشمل: (أوراق إدارية - أوراق علمية)، وهيكالآتي:

أولًا.. الأوراق الإدارية تشمل (شهادة إتمام الدراسة الثانوية - إثباتالقيد الدراسي بالجامعة المُحول منها الطالب - إثبات الإقامة بأيطريقة من طرق الإثبات).

ثانيًا.. الأوراق العلمية تشمل (المحتوى العلمي للمواد التي درسهاالطالب في السنوات السابقة - بيان درجات بالمواد التي درسهاالطالب في السنوات السابقة).

س4: ما موقف الطالب الذي يحمل معه أوراق ثبوتية من جامعة معتمدة؟

ج4: يجب على الطالب إجراء مقاصة علمية لتحديد المستوى وينتظم في الدراسة في الفصول العادية، وأن يقضي على الأقل عام جامعي كامل، وليس عليه أداء الامتحان المركزي.

س5: ما موقف الطالب الذي يحمل معه أوراق ثبوتية من جامعة غير معتمدة؟

ج5: يجب على الطالب إجراء مقاصة علمية لتحديد المستوى وينتظم في الدراسة في الفصول العادية، وأن يقضي على الأقل عام جامعي كامل، وعليه أداء الامتحان المركزي لتأكيد المستوى.

س6: ما موقف الطالب الذي لا يحمل أوراق ثبوتية وغير مُنتظر قدرته على جلب الأوراق في "المراحل الأولى من الدراسة" بكلية الطب البشري؟

ج6: سيتم إجراء امتحان مركزي لتحديد مستوى الطالب، وسيُعقد الامتحان في كلية الطب جامعة القاهرة، تحت إشراف عميد كلية الطب جامعة القاهرة وبمشاركة لجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية للاتفاق علي نوع الامتحان ومواصفاته، وبموجب نتائج هذا الامتحان المركزي، سوف يتم تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي الذي سيلتحق به الطالب.

س7: ما موقف الطالب الذي لا يحمل أوراق ثبوتية وغير مُنتظر قدرته على جلب الأوراق قبل بدء "المرحلة الإكلينيكية النهائية بكلية الطب البشري؟

ج7: يُسجل جميع الطلاب في الجامعات المصرية قبل بدء المرحلة الإكلينيكية مع إجراء امتحانات في الأفرع الإكلينيكية بنظام المواد (جراحة – باطنة – أطفال – نساء – طب مجتمع - طب شرعي – أنف وأذن - رمد)، ويتقدم الطالب لامتحان المادة التي درسها، وفي حال نجاحه في الامتحان يتم إعفاؤه منها، وتُحسب له درجات الامتحان في المُعدل التراكمي، ويجب أن يكون الحد الأدني لدراسة طلاب المرحلة النهائية هو عام دراسي كامل، وسيتم حساب نسبة المجموع التراكمي عند التخرج على درجات السنوات الإكلينيكية المُتاحة فقط.

س8: من هم الطلاب الذين يجب عليهم أداء امتحان تحديد المستوى؟

ج8: يجب على الطلاب الذين معهم أوراق ثبوتية من جامعة غير معتمدة والطلاب الذين ليس معهم أوراق ثبوتية، أداء امتحان تحديد المستوى.

س9: ما هي الجهة المسئولة عن تجميع البيانات الشخصية للطلاب؟

ج9: ستقوم الجامعات الخاصة والأهلية بتجميع الطلاب الذين سيتم إجراء امتحان لهم في كشوف مُنفصلة لكل كلية ولكل مرحلة داخل تلك الكلية، على أن تتضمن البيانات الشخصية للطالب: (اسم الطالب - الرقم القومي - الكلية المُلتحق بها الطالب - العام الدراسي المُسجل فيه الطالب - رقم الهاتف المحمول للطالب وولي الأمر - البريد الإلكتروني).

س10: هل ستكون هناك فرصة لأداء الامتحان المركزي أكثر من مرة؟

ج10: لا، حيث سيتم إجراء الامتحان مرة واحدة ولن يكون له إعادة، ولكن قد يُجرى على أكثر من يوم في حال زيادة أعداد الطلاب منعًا للتكدس.

س11: من هم الطلاب الذين قضوا فترات قصيرة بالجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية؟

ج11: هم الطلاب الذين قضوا فترات قصيرة بالجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية وهم (طالب لم يجتز فصل دراسي واحد بنجاح - طالب لم يدرس عام دراسي كامل "فصلين دراسيين" - طلاب السنوات التحضيرية)، وهن ينقسموا إلى قسمين (طلاب يدرسون بجامعة مُعتمدة – طلاب يدرسون بجامعة غير مُعتمدة).

س12: ما موقف الطلاب الذين يدرسون بجامعة مُعتمدة وقضوا فترات قصيرة بالجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية ؟

ج12: يتم قبول الطالب بالفرقة الأولى بكلية مناظرة، وغير مطلوب إجراء امتحان تحديد مستوى لهم وغير مطلوب منهك إحضار أىأوراق ثبوتية علمية (بيان درجات – محتوى علمي)، ولكن مطلوب منهم إحضار أوراق إدارية (شهادة إتمام الدراسة الثانوية - إثبات القيد الدراسي بالجامعة المُحول منها الطالب - إثبات الإقامة بأي طريقة من طرق الإثبات).

س13: ما موقف الطلاب الذين يدرسون بجامعة غير مُعتمدة وقضوا فترات قصيرة بالجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية ؟

ج13: يتم تحويلهم للدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، طبقًا لما كان يؤهلهم له مجموع الثانوية العامة عام حصولهم عليه، ولا يجوز تحويلهم إلى الكليات المناظرة.

س14: موقف الطلاب المُسجلين بالجامعات الروسية أو السودانية أو الأوكرانية، وكانت دراستهم في العام الجامعي 2022/2023 بنظام الدراسة عن بُعد (On Line)، وآخر تحركات لهم وسفر إلى الجامعة كان خلال العام الجامعي 2021/2022 ومازالوا مُقيدين بالجامعة؟

ج14: يتم قبول الطلاب في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مع عدم الاعتداد بالمادة العلمية التي تم تدريسها بنظام الـ On Lineويُقبل الطالب في الفرقة التي تُناسب المقاصة العلمية والاختبار الذي سيُجرى له.

س15: ما موقف الطالب المُسجل في الفرقة الأولى بإحدى الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية والذي سدد المصروفات الدراسية وحصل على تأشيرة دخول للدولة المُحول منها، لكنه لم يسافر وليس لديه شهادة تحركات؟

ج15: لا ينطبق عليه القرار الاستثنائي ولا يحول إلى كلية مُناظرة وعليه التوجه الى الكلية التي تناسب مجموعه الحاصل عليه بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك في ضوء الشروط والقواعد المُقررة في هذا الشأن.

س16: ما موقف طلاب السنة النهائية بالكليات المُحولين منها؟

ج16: على الطلاب قضاء عام دراسي كامل على الأقل يبدأ من العام الجامعي 2023/2024 طبقًا للقرار على أن يكون على مسئوليتهم إحضار الأوراق الثبوتية الدالة على قيدهم بالفرقة النهائية بالجامعات المُحولين منها.

س17: ما موقف الطالب المُقيد بالعام الجامعي 2021/2022، ولم يُقيد بالعام الجامعي 2022/2023؟

ج17: يتم قبوله بنفس الشروط طبقًا للمقاصة العلمية والاختبارات المُقررة، مع ضرورة إحضار إثبات سفره خلال العام الجامعي 2021/2022.

س18: ما موقف الطلاب الدارسين بكليات بالخارج وغير حاصلين على المواد المؤهلة بالثانوية العامة أو ما يُعادلها؟

ج18: لا يجوز لهم التحويل في ضوء القرار، حتى لو درس هؤلاء الطلاب مواد التخصص بالسنة التحضيرية، ويُقصد بهذا الطالبالذي درس في الشعبة الأدبية ويدرس بكلية طبية - أو شعبة علمي رياضيات ويدرس بكلية طبية ... إلخ).

س19: هل يمكن قبول تحويل الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية؟

ج19: يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية طالما تم استيفاء شروط القرار والتعديلات السابقة، مع ضرورة حصولهم على نسبة 50% فأعلى بعد استبعاد المواد الدينية، وفي حالة عدم حصولهم على تلك النسبة، فلا يتم تحويلهم في ضوء القرار..

س20: متى ستبدأ الدراسة بنظام الفصول الصيفية؟

ج20: ستبدأ الدراسة بنظام الفصول الصيفية اعتبارًا من الفصل الصيفي الخاص بالعام الجامعي 2023/2024.

س21: ما هي الجهة المُختصة إثبات اعتماد الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؟

ج21: إثبات اعتماد الجامعات من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، ولن تُصدر الجامعات قوائم بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية المُعتمدة وغير المُعتمدة.