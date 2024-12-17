لحرق الدهون بشكل صحي وسريع.. 8 نصائح للحصول على وزن صحي

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد بشكل صحي وسريع، يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes عادات بسيطة وصحية لإنقاص الوزن.



فمن أجل إنقاص الوزن عليك حرق سعرات حرارية، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في بدء رحلة إنقاص الوزن، فقد نشرت خبيرة التغذية ومدربة أسلوب الحياة راكشا لولا مؤخرًا عادات توصي بها لفقدان الوزن بسهولة وبشكل مستدام، وهما:

1. تناول الطعام

تناول الطعام حتى تشعر أن معدتك لا تزال مشدودة وخفيفة حتى بعد الانتهاء من وجبتك.

2. اشرب الماء من الكوب

استمر في الشرب حتى لو لم تكن عطشانًا لأنك لا ينبغي أن تصل إلى العطش في المقام الأول.

3. تناول المغنيسيوم

إنه الشيء المفضل لدي أي الذي أتناوله كل ليلة قبل النوم، هو تناول المغنسيوم، فقم بتعديل مستويات فيتامين د3 وفيتامين ب12 لديك بمساعدة الطبيب.

4. أضف السمن إلى جميع الكربوهيدرات التي تتناولها

أضف السمن إلى خبزك وأرزك واقلي البطاطس، هذا يقلل من المؤشر الجلوكوزي وحصصك لأنك تشعر بالشبع بشكل أسرع.

5. المشي

لا ينبغي أن يكون هناك توقيت، ولا معيار للسرعة.. فقط امشِ كل يوم.

6. أضف الخضروات الموسمية

البنجر، البازلاء، الملفوف، اللفت، السبانخ، القرنبيط - فهي توفر العناصر الغذائية لجسمك حتى يشعر بأنه مقاوم للمناخ وآمن، وفي الأمان تفقد الوزن وليس من أجل البقاء على قيد الحياة.

7. قم بتدريب القوة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع

قم بتدريب الجسم بالكامل، دون القيام بحركات شديدة تؤثر علي صحة عظامك.

8. قم بعمل التنفس 4-7-8

كل صباح عند الاستيقاظ (افعل هذا) حتى تجد الحضور في جسدك وتتخذ القرارات الصحية .

