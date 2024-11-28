10طرق صحية وطبيعية تخلصك من الوزن الزائد

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، فعليك اتباع بعض النصائح والطرق التي تساهم في تحقيق هدفك، حيث شاركت إحدى خبراء التغذية ومدربي إنقاص الوزن بعض الطرق، وفقا لموقع hindustantimes ، ومنها:

1. تقليل السعرات الحرارية السائلة

السعرات الحرارية السائلة غالبًا ما تكون سعرات حرارية فارغة. فهي لا تقدم أي قيمة غذائية تقريبًا، بل قد تجعلك تشعر بالجوع بشكل أسرع. يساعدك التخلص منها على تجنب السعرات الحرارية غير الضرورية والسيطرة على شهيتك.

2. توقف عن الخوف من الدهون لأن جسمك يحتاج إليها

تساعد الدهون الصحية في التحكم في الجوع، وتدعم إنتاج الهرمونات، وهي ضرورية للصحة العامة. تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن. ومن الأمثلة على ذلك زيت الزيتون البكر الممتاز، والمكسرات، والأفوكادو، والبذور (مثل بذور الشيا والكتان)، والأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل).

3. طريقة النوم 3-2-1 (سر الحصول على راحة أفضل وفقدان الوزن)

قبل النوم بثلاث ساعات: توقف عن الأكل. قبل النوم بساعتين: توقف عن شرب السوائل. قبل النوم بساعة: توقف عن استخدام الأجهزة الرقمية. تساعد هذه الخطوات البسيطة على تحسين جودة النوم وإدارة هرمونات الجوع ودعم فقدان الوزن.

4. توقف عن اتباع الحميات الغذائية القاسية

تؤدي الحميات الغذائية القاسية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، واستنزاف طاقتك، وغالبًا ما تتسبب في اكتساب الوزن مرة أخرى (وأكثر من ذلك)، فبدلًا من اتباع نظام غذائي مقيد، ركز على خلق عادات غذائية متوازنة ومستدامة تغذي جسمك وتحافظ على العضلات وتدعم الصحة الدائمة.

الألياف تدعم الهضم والشبع

الألياف هي مفتاح الهضم الجيد وتوازن نسبة السكر في الدم وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول، مما يساعد في إدارة الوزن. يتضمن مزيجًا من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقول والبذور للوصول إلى هدفك اليومي من الألياف والحفاظ على صحة أمعائك.

6. إعطاء الأولوية للبروتين (يعزز عملية التمثيل الغذائي ويغذي العضلات)

يحافظ البروتين على كتلة العضلات، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويعزز عملية التمثيل الغذائي لديك. احرص على تضمين مصدر للبروتين في كل وجبة، مثل البيض والجبن واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات والتوفو لدعم إدارة الوزن والصحة العامة.

7. تناول وجبات متشابهة (قم بتبسيط روتينك للحصول على نتائج أفضل)

الالتزام بوجبات متشابهة يجعل التحكم في الوزن أسهل. فهو يقلل من الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية، ويساعد في التحكم في الحصص ويمنع الإفراط في تناول الطعام. استخدم إطارًا بسيطًا - الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية والخضراوات - للحفاظ على وجبات متوازنة وخالية من التوتر.

8. تدريب القوة هو المفتاح (تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك والبقاء قويًا)

يساعدك تدريب القوة على بناء العضلات والحفاظ عليها، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويحسن تكوين الجسم. احرص على تضمين تمارين القوة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لدعم فقدان الوزن والبقاء قويًا والشعور بمزيد من النشاط مع تقدمك في العمر.

9. كن إيجابيًا

الاتساق أفضل من الكمال والحافز. يتعلق الأمر باتخاذ خيارات أفضل بانتظام، حتى عندما لا تشعر بالحافز. تؤدي الإجراءات الصغيرة المتسقة إلى نتائج دائمة - ركز على التقدم واحتفل بكل خطوة للأمام.

10. أشبع رغبتك في تناول الحلويات بطريقة صحية

استبدل الحلويات السكرية بالزبادي اليوناني مع الفاكهة الطازجة. فهو غني بالبروتين، ويدعم صحة أمعائك ويشبع رغبتك في تناول الحلويات دون سكر زائد. أضف بعض التوت أو المكسرات أو القليل من العسل للحصول على وجبة مغذية ولذيذة.

