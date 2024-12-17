حساسية الجلد.. نصائح فعالة لأصحاب البشرة الحساسة للوقاية

كتبت مروة هريدى

حساسية الجلد تسببها مجموعة من العوامل والحالات الصحية، وفى الغالب يكون الأشخاص أصحاب البشرة الحساسة أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب الجلد والتهيج وتغير اللون، حسبما أفاد تقرير موقع "medicalnewstoday".

حساسية الجلد.. الأعراض

حساسية الجلد يصاب بها في الغالب الأشخاص ذوو البشرة الحساسة، كرد فعل للتعرض إلى للمواد الكيميائية والأصباغ والعطور الموجودة في المنتجات التي تلامس بشرتهم، وقد يُصابون أيضًا بأعراض مثل الطفح الجلدي أو تهيج من الملابس أو الاحتكاك، يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه مواد معينة وقد يتفاعلون مع بشرتهم.

حساسية الجلد أيضًا قد تكون ضمن أعراض ناتجة عن حالة كامنة، وقد يساعد إيجاد طرق لتجنب المحفزات المحتملة وتهدئة البشرة المتهيجة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة على إيجاد الراحة وتحسين نوعية حياتهم.

حساسية الجلد.. طرق العلاج

حساسية الجلد تتطلب العلاج من خلال التخلص من المحفزات التي تسبب حساسية الجلد، بالإضافة إلى استخدام العلاجات المنزلية أو الأدوية الموصوفة لعلاج الأعراض.. على النحو التالى:

العلاجات الطبية

حساسية الجلد قد تتطلب علاجًا طبيًا وفقًا لسبب هذه الحساسية والأعراض المصاحبة لها، وفى الغالب يصف الأطباء بعض الأدوية المختلفة وفقًا للحالة، وتشمل هذه العلاجات:

كريمات الستيرويد: التي توصف لتخفيف الالتهاب والحكة، ولكن لا ينبغي تطبيقها على الوجه.

الكريمات المسكنة: قد تساعد الكريمات المسكنة في تقليل الحكة والتهيج.

مضادات الهيستامين: قد يساعد تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم، في علاج بعض أنواع حساسية الجلد.

واقي الشمس الواقي: يمكن أن يساعد واقي الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى في حماية البشرة الحساسة من الأشعة فوق البنفسجية.

حساسية الجلد.. علاجات منزلية بسيطة

حساسية الجلد يمكن السيطرة عليها باستخدام بعض العلاجات المنزلية التي تُعالج أو تمنع أعراض البشرة الحساسة.. وتشمل هذه العلاجات:

حساسية الجلد يمكن علاجها باستخدام مرطبات البشرة التى قد تقلل من الحساسية والجفاف دون تهيج البشرة الحساسة.

حساسية الجلد يمكن علاجها باستخدام بعض الزيوت البسيطة، مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، ولكن يجب اختبار المنتج على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضعه على بقية الجلد المصاب.

حساسية الجلد يمكن علاجها بتطبيق عجينة دقيق الشوفان الغروي على الأماكن الملتهبة، وقد أظهرت الأبحاث أن تطبيقها على الجلد قد يساعد في علاج الأعراض مثل الطفح الجلدي وجفاف الجلد والأكزيما.

حساسية الجلد.. نصائح للوقاية

أخذ حمامات أقصر لا تدوم أكثر من 10 دقائق

تجنب استخدام الماء الساخن جدًا للاستحمام وغسل اليدين

تجنب العطور القاسية أو المنظفات أو المواد الكيميائية الأخرى.

استخدام منتجات خالية من العطور ومضادة للحساسية، مثل الصابون ومزيل العرق والمنظفات.

تجنب المنظفات الكيميائية القاسية.

اختبار المنتجات الجديدة على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضعها على مناطق أوسع.