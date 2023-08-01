طرق بسيطة لعلاج حساسية الجلد الموسمية

كتب – حسام الشقويرى

تتلامس المواد المسببة للحساسية الموسمية مثل حبوب اللقاح مباشرة مع بشرتك وتسبب طفحا جلديا، ويظهرهذا الطفح الجلدى على شكل نتوءات حمراء مرتفعة ومثيرة للحكة، ويمكن علاجها فى المنزل بالمواد الطبيعية وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

طرق العلاج فى المنزل

1 - الخيار

يُعرف الخيار بأنه مضاد طبيعى للأكسدة وله خصائص مسكنة، يمكنك بسهولة وضع معجون الخيار المبشور أو شرائح الخيار البارد على بشرتك للتخلص من الطفح الجلدى وحروق الجلد، ويوفر الخيار تأثيرات التبريد والتهدئة لبشرتك، حيث إنه ملىء بالألياف ويساعد فى ترطيب البشرة أيضًا.

2 - الزبادى

الزبادى من أسهل وأسرع العلاجات المنزلية لعلاج أى نوع من الطفح الجلدى، ويقلل الزبادى من الالتهابات والتهيج الناجم عن الطفح الجلدى الموسمى على بشرتك، وسيكون العلاج الطبيعى أكثر فاعلية إذا صنعت مزيجًا من الزبادى والخيار.

3 - خل التفاح

يستخدم خل التفاح (ACV) لعلاج مجموعة واسعة من مشاكل العناية بالبشرة والشعر، حيث يحتوى على كمية جيدة من حمض الأسيتيك، الذى يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، تساعد هذه الخصائص فى علاج الطفح الجلدى الموسمى، يمكنك مزج خل التفاح مع جل الصبار لجعل العلاج المنزلى أكثر فعالية.

4 - جل الصبار

الصبار مفيد لصحتك وبشرتك أيضًا، كثير من الناس يدرجونه فى روتين العناية بالجمال الخاص بهم للحصول على فوائد لا تعد ولا تحصى، يمكن استخدامه أيضًا كعلاج طبيعي للطفح الجلدي الموسمي، يمكن لتطبيق هلام الصبار أن يريحك من حساسية الجلد، كما أنه يعمل كعامل شفاء للحكة والاحمرار على بشرتك.

5 - الضغط البارد

يعد الضغط البارد أيضًا علاجًا طبيعيًا فعالًا للطفح الجلدى الموسمى، يمكن أن يساعد في تقليل الحكة والاحمرار والالتهاب في بشرتك، إنها واحدة من أسرع الطرق للتخلص من الطفح الجلدي، يمكنك استخدام أكياس الثلج لهذا الغرض.