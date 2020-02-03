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اعراض حساسية الجلد حسب نوعها من الإكزيما للأرتكاريا

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:00 ص
اعراض حساسية الجلد حسب نوعها من الإكزيما للأرتكاريا حساسية الجلد
كتبت فاطمة خليل

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حساسية الجلد من أكثر المشاكل الصحية الشائعة وتكون مصحوبة غالباً باحمرار وحكة مزعجة وألم مع الطفح الجلدى، ويمكن أن تحدث حساسية الجلد بسبب أشياء كثيرة، بما في ذلك التعرض لبعض النباتات، ردود الفعل التحسسية تجاه الدواء أو الطعام أو الإصابة بمرض مثل الحصبة أو جديري الماء الذى يسبب الطفح الجلدى، وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض حساسية الجلد، وفقاً لموقع الأكاديمية الأمريكية للحساسية والمناعة acaai.

حساسية الجلد
حساسية الجلد

 

أعراض حساسية الجلد

أعراض حساسية الجلد تكون حسب حالة الجلد، وتعتبر الإكزيما والأرتكاريا من أكثر أنواع الطفح الجلدي شيوعًا، والحساسية أيضاً أو التهاب الجلد التماسى يمكن أن تسبب أعراضاً مختلفة.

أعراض حساسية الجلد الناتجة عن الإكزيما

الإكزيما، والتى تعرف أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، تصيب ما بين 10 و20% من الأطفال و1 إلى 3% من البالغين، وتشمل الأعراض الشائعة للإكزيما:

- جفاف البشرة.

- احمرار وتهيج وحكة فى الجلد نتوءات صغيرة مملوءة بالسوائل التي تطفو على سائل صافٍ أو مصفر. 

- الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما لديهم تاريخ عائلي من الحساسية.

 

أعراض حساسية الجلد  الناتجة عن الأرتكاريا

الأرتكاريا (الشرى) هي نتوءات حمراء تظهر على الجسم، وتسمى هذه الحالة الشرى الحاد إذا استمرت لأكثر من 6 أسابيع، والشرى المزمن إذا استمرت لأكثر من 6 أسابيع.

الشرى الحاد هو الأكثر شيوعًا بسبب التعرض لمسببات الحساسية أو العدوى لكن سبب الشرى المزمن غير معروف إلى حد كبير.

- كدمات حمراء أو بثور بلون الجلد.

- الحكة الشديدة.

- التورم المؤلم.

- تتزايد الأعراض مع وجود المحفزات مثل: الضغط النفسي والحرارة.

اعراض حساسية الجلد 2
أعراض حساسية الجلد 

 

أعراض حساسية الجلد الناتجة عن الالتهاب التماسى

التهاب الجلد التماسي هو رد فعل يظهر عندما يتلامس الجلد مع مادة مهيجة أو مسببة للحساسية. ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلى:

- طفح جلدي.

- البثور والحكة.

- حكة فى الجلد.

يمكن للصابون أو منظفات الغسيل أو منعمات الأقمشة أو الشامبو -أو حتى التعرض المفرط للماء- أن تسبب التهاب الجلد التماسي.

العناصر الأخرى التي يمكن أن تسبب رد فعل هي المعادن (مثل النيكل، وهو مكون من الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك أخرى تستخدم لصنع المجوهرات)، ومواد لاصقة، ولاصق الأظافر، والأدوية الموضعية، والنباتات والقفازات المصنوعة من اللاتكس.

اعراض حساسية الجلد 1
اعراض حساسية الجلد 

أعراض حساسية الجلد حسب نوع الحساسية

هناك عدة أنواع مختلفة من تفاعلات الحساسية الجلدية التي يعالجها أخصائيو الحساسية:

- الإكزيما عادة ما تؤدي إلى بشرة جافة وحساسة. قد تواجهك بقع حكة حمراء، يمكن للإكزيما أن تأتي وتذهب بمرور الوقت، وقد تتفجر البثور وتسبب النزف والحكة الشديدة.

إنه شديد الحكة ويمكن أن يتفاوت شدته من بشرة خفيفة (بشرة جافة فقط) إلى بشرة حادة (بشرة حمراء متقشرة وسميكة ومتشققة).

- الشرى، عادة ما تظهر خلايا حمراء ثم تتحول إلى اللون الأبيض في الوسط عند الضغط عليها.

- يحدث التهاب الجلد التماسي عادةً بسبب التعرض لمسببات الحساسية أو المهيجات، إذا كان لديك نتوءات حكة حمراء على جلدك، خاصة في موقع ملامسة بعض المواد المهيجة أو المثيرة للحساسية، فقد تواجه التهاب الجلد التماسي.

إذا كنت تشك في وجود أي من هذه الحالات فيمكن أن يقوم أخصائي الحساسية بإجراء فحص وإجراء اختبارات للمساعدة في تحديد سبب رد فعل بشرتك ويمكن أن يوصي بالعلاج للمساعدة في تخفيف الأعراض.

اعراض حساسية الجلد
أعراض حساسية الجلد
 

اعراض حساسية الجلد

حساسية الجلد

اسباب حساسية الجلد

اعراض الحساسية الجلدية

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