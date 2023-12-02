نصائح تحميك من حساسية الجلد فى فصل الشتاء

كتبت رانيا عامر

يصاب العديد من الأفراد بمشاكل جلدية فى فصل الشتاء الذى يتميز ببرودة الطقس، ومن بين تلك الأمراض الجلدية الحساسية التى تظهر فى صورة احمرار وتورم فى الجلد ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مختلفة، لذا يقدم هذا التقرير مجموعة من النصائح التى تحميك من خطر الإصابة بحساسية الجلد فى الشتاء، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

ويعتقد بعض الأشخاص أن تشغيل الدفاية طوال فترة الليل أثناء النوم، يعرضك إلى الجفاف ونزيف الأنف وتشقق الجلد، مما يترتب عليه خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية الموسمية "حساسية الجلد".

وأوضح التقرير أن أمراض الحساسية الجلدية الشائعة في الشتاء،تشمل مرض الأكزيما، مشيرا الى أن درجات الحرارة الباردة وانخفاض مستويات الرطوبة تؤدى إلى جفاف الجلد وتهيجه، مما يزيد من أعراض الأكزيما.

وأعراض الأكزيما هى بقع الجلد المثيرة للحكة والحمراء والملتهبة، والتي غالبا ما تكون مصحوبة بتشققات ونزيف، وفى تلك الحالة يجب تجنب الاستحمام بالماء الساخن، وارتداء الملابس المتعددة الطبقات للحفاظ على درجة حرارة الجسم .

كما أضاف التقرير أيضا أن التعرض الرياح الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة،والغبار فى فصل الشتاء، يؤدى إلى التهاب الجلد لدى الأفراد الذين لديهم حساسية تجاه ذلك أو مواد معينة يمكن أن تسبب هذه الحالة فى احمرار الجلد والتهابه ، ويمكن علاج الالتهاب عن طريق ارتداء ملابس واقية، واستخدام الصابون والمنظفات اللطيفة.



نصائح تحميك من حساسية الجلد فى الشتاء -تجنب التعرض إلى الغبار والرياح فى الطقس البارد

-قلل من تشغيل الدفاية قدر المستطاع حتى لا تتعرض لجفاف الهواء المحيط بيك،بجانب الحفاظ على تهوية جيدة لأماكن المعيشة.

- استخدم الدموع الاصطناعية"القطرات المرطبة" للتخفيف من الجفاف الذى يصيب العين

-الحفاظ على بقاء الجسم رطبا طوال الوقت حتى لا يتعرض الى خطر الإصابة بالجفاف، عن طريق شرب الكثير من المياه رغم برودة الجو.

-أكثر المناطق المعرضة لجفاف الجلد هم اليدين والركبتين، لذلك فمن الضرورى استخدام مرطب مضاد للحساسية .

-ارتداء ملابس واقية من الرياح ودرجات الحرارة الباردة

-قم بتنظيف الاتربة بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية تحتوى على مرشح هواء جسيمات عالي الكفاءة

-اغسل الملايات أسبوعيا بالماء الساخن واستخدم أغطية جديدة للمراتب