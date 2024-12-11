ابدأ يومك بتناول كوب من الماء الساخن فى الصباح لعلاج هذه المشكلات

كتبت مروة هريدى

الماء هو أحد أهم مكونات الجسم، ولا يمر يوم في الحياة دون أن نسمع عن أهمية ترطيب الجسم، والماء ضروري للصحة العامة، وشرب الماء الدافئ أو الساخن قد يكون له فوائد إضافية، خاصة إذا كان أول شىء فى الصباح، إن بدء يومك بكوب من الماء الساخن فى الصباح يساعد في تقوية جهاز المناعة ويعزز عملية الهضم والوظائف الجسدية الأخرى، كما أنه يدعم إدارة الوزن ويعزز استرخاء العضلات، وتوصي مجلة علوم الأغذية في دراستها بدرجة حرارة مثالية تتراوح بين 130 و160 درجة فهرنهايت (54 و71 درجة مئوية) لاستهلاك الماء يمكن أن تساعد في تحقيق فوائد صحية متعددة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول كوب من الماء الساخن في الصباح

الترطيب

الماء ضرورى لترطيب الجسم، حيث يوفر الطاقة اللازمة لوظائف الجسم، بما في ذلك الأنشطة اليومية مثل المشي، وبدون الترطيب المناسب يمكن أن يصاب الشخص بالمرض ويعانى من أعراض مثل الدوخة، ومع ذلك، فإن شرب كميات زائدة من الماء الساخن يمكن أن يؤدى بشكل متناقض إلى الجفاف عن طريق تعطيل توازن الجسم.

تساعد على الهضم

يساعد الماء الساخن أيضًا على الهضم وتخفيف الإمساك والانتفاخ وانتفاخ البطن أو أي إزعاج هضمي آخر.

إزالة السموم من الجسم

يمكن أن تساعدك إزالة السموم من الجسم، حيث إن شرب الماء الساخن في الصباح يزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما يساعد في إزالة الفضلات والسموم من الجسم، ويمكن أن يعزز إزالة السموم من الجسم بما يعزز صحة الجلد والأسنان والصحة العامة أيضًا.

تقلصات الدورة الشهرية

غالبًا ما تعاني النساء من تقلصات شديدة في الدورة الشهرية، وفي حين أن الماء الساخن لا يمكنه القضاء على الألم تمامًا، إلا أنه يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحسن الدورة الدموية ويحفز حركة الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يوفر بعض الراحة من الانزعاج.

احتقان الأنف

يمكن أن يساعد الماء الساخن في إذابة تراكم المخاط في الرئتين، ما يجعله مفيدًا لتخفيف نزلات البرد وتحسين صحة الأنف، فهو يساعد في تطهير الممرات الأنفية وتعزيز التنفس بشكل أسهل.

يعزز صحة الجهاز العصبي

على الرغم من عدم وجود رابط مباشر بين شرب الماء الساخن والجهاز العصبى، إلا أن الماء الساخن يحسن الدورة الدموية ويزيد من تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن تساعد هذه الدورة الدموية المحسنة الجهاز العصبي على الشعور بمزيد من الاسترخاء وتعزيز الراحة العامة.

تخفيف تعذر الارتخاء المريئى

هل سمعت عن هذه الحالة من قبل؟ تعذر الارتخاء المريئي هو حالة تفشل فيها عضلات المرىء فى الاسترخاء مما يسبب صعوبة فى البلع، ويساعد الماء الساخن فى استرخاء عضلات الحلق بما يسهل البلع.