وزارة التعليم تحدد ضوابط التعامل مع الطلبة غير المسددين للمصروفات

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً بشأن تحديد ووضع ضوابط للحالات التي امتنعت عن سداد الرسوم والاشتراكات والخدمات الإضافية أو المنقطعين بناء علي التساؤلات والاستفسارات العديدة إلى الإدارة، مشددة على أنه يتم التنبيه من خلال مجلس الأمناء على أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة خلال الفصل الدراسي الأول للطلاب غير المسددين لأعوام سابقة، وفي حال عدم السداد يحول الطالب إلى أقرب مدرسة عربي بعد إتباع الإجراءات اللازمة لذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات المتبعة للطلاب الغير مسددين او المنقطعين لعام أو أكثر من عام تشكيل لجنة من المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كلا من مسئول شئون الطلبة، وسكرتير المدرسة وعضو من قسم الإحصاء بالإدارة لعمل حصر بالطلاب الغير مسددين والمنقطعين في جميع المراحل الدراسية، تمت حيال ذلك كالتالي:

- غير المسددين لعام دراسي واحد سابق؛ في حال عدم سداد ولي الامر المصروفات والمتأخرات الدراسية حتى نهاية السنة الثانية يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع إلي ولي الأمر، بعد استنفاذ كل الطرق لإخطار ولي الأمر بأقرب وسيلة ممكنة ( الانذار بالبريد - التواصل تليفونيا - التواصل عن طريق جروب المدرسة ) .

- غير المسددين لأكثر من عام دراسي عامين وأكثر؛ في حال عدم سداد ولي الأمر المصروفات والمتأخرات الدراسية قبل بدء العام الدراسي الثالث لإصدار الكتاب الدوري يتم تحويل ملف الطالب الى اقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع إلي ولي الأمر، بعد استنفاذ كل الطرق لإخطار ولي الأمر بأقرب وسيلة ممكنة ( الانذار بالبريد - التواصل تليفونيا - التواصل عن طريق جروب المدرسة ) .

- وفي حال سداد ولي الأمر لجميع الرسوم الدراسية والمصروفات المستحقة والمتأخرات على الطالب يستثني الطالب من التحويل الى مدرسة عربي ويعود الى مدرسته الاصلية الرسمية لغات او المتميزة لغات، وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات سابقة للطالب قامت بها الإدارة التعليمية في الإحصاء، ويطبق ذلك على الطلاب المسددين للمتأخرات في نفس عام تحويلهم فقط ، ولا يطبق على الطلاب المحولين من أعوام سابقة.