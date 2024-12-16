أيام محظور عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول خلالها.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بعدم عقد امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، مشددة على مراعاة عدم عقد امتحانات أثناء وضع الجداول أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025، على أن تبدأ الاختبارات من 11 يناير حتى 23 حسب جدول امتحان كل صف دراسى سواء فى صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، كما وجهت الوزارة بتقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة ومواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات قبل امتحانات الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية أى قبل 11 يناير.

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.