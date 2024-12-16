وزارة التعليم: عقد تدريبات لمعلمين بالمدارس الفنية لتأهيلهم لسد العجز

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم تدريب المعلمى المواد النظرية بالمدارس الفنية بهدف تأهيلهم لسد العجز فى الجانب العملى فى التخصصات التى لا تتطلب التعامل مع معدات أو الآت قد تشكل خطورة وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، مشددة على أنه تقرر عقد تدريب المعلمى التعليم الفنى الصناعى ببعض التخصصات داخل ورش التدريبات العملية بالمدارس على النحو التالي:

. بالنسبة لمحافظات القاهرة القليوبية الشرقية المنوفية الغربية الدقهلية البحيرة، الإسكندرية كفر الشيخ، أسوان سيتم تنفيذ التدريبات على مرحلتين خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير المقبل، ومن 28 إلى 30 يناير.

. بالنسبة لمحافظات دمياط الإسماعيلية بورسعيد السويس الجيزة، الفيوم بنى سويف المنيا أسيوط سوهاج قنا الأقصر الوادى الجديد، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء جنوب سيناء، سيتم تنفيذ التدريبات على مرحلة واحدة خلال الفترة من 25 حتى يناير 2025.

ووجهت وزارة التربية والتعليم باتخاذ اللازم نحو التوجيه لمدير عام التعليم الفني، بتكليف مسئول التدريب للتعليم الفنى بما يلي: اخطار المدربين والمتدربيين بموعد ومكان عقد التدريب واستيفاء إقرار من المتدربين بالتزامهم بتنفيذ الشق العملى بعد اجتياز التدريبات والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة المهنية داخل الورش خلال تنفيذ التدريبات، موضحة أن هذه التدريبات ستكون تحت مسئولية مدير عام التعليم الفني، موضحة أنه تم إرسال الكشوف الخاصة بأسماء المدربين والمتدربين لمسئول التدريب للتعليم الفنى عبر تطبيق الواتس آب، كما يرجى إبلاغ مراجع جودة البرامج التدريبية بالتعليم الفنى بمتابعة عقد تلك التدريبات لتنفيذ المهام المكلف بها من الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهني.