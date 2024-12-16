لجنة من وزارة التعليم تقيّم مراكز تدريب التربية الرياضية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصلت لمحافظة شمال سيناء لجنة من وزارة التربية والتعليم لتقييم مراكز تدريب التربية الرياضية في المحافظة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير الرياضة البدنية في المحافظات.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه رافق الوفد خلال جولته حنان المداح، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حيث قاموا بزيارة مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات، وهي إحدى المدارس التي يتم فيها تقييم مراكز التدريب.

أتي هذه الزيارة في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مراكز التدريب الخاصة بالرياضات الفردية والجماعية في محافظة شمال سيناء، بهدف تحسين مستوى الرياضة البدنية وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وتمثل مراكز التدريب في شمال سيناء فرصة هامة لتدريب الشباب على مختلف الرياضات، حيث تضم المديرية 9 مراكز تدريب موزعة على العديد من المدارس في المحافظة. ويتدرب في هذه المراكز حوالي 90 طالبًا وطالبة، يتم تدريبهم على المهارات الأساسية في مجموعة من الرياضات التي تشمل الرياضات الفردية والجماعية. وتتمثل الرياضات التي يتم التدريب عليها في هذه المراكز في كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة اليد، والوثب العالي.

تتوزع مراكز التدريب كما يلي: مركز تدريب الأمل للصم وضعاف السمع في مجال تنس الطاولة، مركز تدريب مدرسة عمرو أبو هندية لتنس الطاولة بنات، مركز تدريب مدرسة عباس صالح لكرة القدم بنات، مركز تدريب السيدة خديجة بنت خويلد لكرة السلة بنات، مركز تدريب الغزلان بئر العبد في الكاراتيه بنات، مركز تدريب مدرسة الحمايدة لتنس الطاولة بنات، مركز تدريب الشهيد عاصم أحمد للكرة الطائرة بنين، مركز تدريب حمدان الخليلي للوثب العالي بنين، وأخيرًا مركز تدريب خيرى طولسن لكرة اليد بنين.

