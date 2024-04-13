دايت بعد العيد.. ابعد عن الأطعمة الدسمة وكتر من الماء ومارس الرياضة

كتبت إيناس البنا

بعد الخروج من عيد الفطر يعانى الكثير منا من زيادة الوزن نتيجة تناول أطباق العيد الشهية الشعبية منها طبق الكشرى والرنجة والفسيخ والأطعمة الدسمة الأخرى، التى قد تترك الكثير يعانون من زيادة الوزن، وفيما يلى نستعرض أبرز النصائح للتخلص من الوزن بعد العيد وفقا لتصريحات الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية فى قصر العينى.

ضرورة الحركة اليومية

المفتاح لبناء روتين للياقة البدنية والعضلات الخالية من الدهون هو التعود على تحريك جسمك بطريقة ما كل يوم، يمكن أن يكون ذلك بسيطًا مثل المشى يوميًا، أو ممارسة التمارين الرياضية لمدة 10 دقائق، أو ممارسة النشاط مع أطفالك، لن تشعر بالتحسن جسديًا فحسب، بل ستعمل أيضًا على تصفية ذهنك.

تناول الخضار فى كل وجبة

أفضل طريقة لتقليل الانتفاخ والشعور بمزيد من الرضا هي زيادة كمية الألياف التي تتناولها، الحيلة السهلة هي التأكد من وجود قطعة خضار واحدة على الأقل في طبقك لكل وجبة.

شرب كوب من الماء أول شيء في الصباح

من أجل التخلص من السموم بعد إجازة العيد وخسارة الوزن خلال العطلة، ستحتاج إلى زيادة كمية الماء التى تتناولها، لهذا ينصح بشرب كوب من الماء أول شيء عند الاستيقاظ.