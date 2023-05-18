تعرف على فوائد حمية الإقصاء.. منها علاج القولون العصبي

كتب حسام الشقويري

تم تصميم معظم الحميات الغذائية لمساعدتك على إنقاص الوزن أو تحسين صحتك. حمية الإقصاء مختلفة. الهدف من هذه الخطة هو مساعدتك على الشعور بالتحسن من خلال تحديد الأطعمة التي تجعلك مريضًا، وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من حمية الإقصاء ، إلا أنها متشابهة وهى ان تتوقف عن تناول أطعمة معينة لبضعة أسابيع ثم تعيد تقديمها ببطء واحدة تلو الأخرى ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

وعادة ما تستمر مرحلة "الاستبعاد" من النظام الغذائي من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. قد يُطلب منك التوقف عن تناول طعام واحد أو عدة أطعمة أو مجموعات غذائية كاملة. وإذا تسبب طعاما معينا في حدوث رد فعل ، فمن المفترض أن تختفي الأعراض بنهاية هذه الفترة.، وبمجرد معرفة الأطعمة المسببة للمشاكل ، يمكنك أنت وطبيبك وضع خطة جديدة لتناول الطعام للمساعدة في منع الأعراض، وقد يكون نظام الإقصاء الغذائي مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الحالات الصحية المرتبطة بالتفاعلات الغذائية.

ويمكنك تجربة نظام غذائي للإقصاء لمعرفة ما إذا كانت بعض الأطعمة تسبب الأعراض ، مثل:

الانتفاخ والغازات وعسر الهضم أو غيرها من مشاكل الجهاز الهضمي

المفاصل المؤلمة

تعب

الصداع

ضباب الدماغ

نزلات البرد المتكررة أو مشاكل الجهاز المناعي

تقلبات مزاجية أو قلق أو اكتئاب

الفوائد الصحية المحتملة لحمية الإقصاء

يمكن أن تساعدك حمية الإقصاء في معرفة الأطعمة التي تسبب لك الشعور بالسوء. هذا يمكن أن يغير قواعد اللعبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام أو عدم تحمله، ويمكن أن يساعد نظام حمية الإقصاء في تحسين أعراض الحالات الطبية الأخرى التي قد تنجم عن تفاعلات الطعام. و تشمل:

متلازمة القولون العصبي (IBS) أو غيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي IBS هو اضطراب شائع في القناة الهضمية يسبب مشاكل مزعجة مثل الإسهال والتشنج وآلام البطن والغازات والإمساك .و أظهرت الأبحاث أن حمية الإقصاء قد تساعد في تقليل هذه الأعراض لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي.

التهاب المريء اليوزيني (EoE) حالة مزمنة ، تتميز التهاب المريء اليوزيني بالتهاب المريء.السهم الأيمن وجدت مراجعة نُشرت في عام 2020 أن حمية الإقصاء كانت "علاجات فعالة للغاية لأمراض الجهاز الهضمي اليوزيني ".

أعراض مرض الاضطرابات الهضمية لهذه الحالة من المناعة الذاتية يتم تحفيزها عن طريق الغلوتين ، وهو بروتين موجود في القمح. النظام الغذائي الذي يزيل الغلوتين هو الطريقة الوحيدة لعلاج مرض الاضطرابات الهضمية .