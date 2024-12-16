سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية يطرح كيلو السكر بـ30 جنيها

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، كيلو السكر المعبأ بسعر 30 جنيهًا، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

ويوفر السوق، الذي افتتحته محافظة الجيزة الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

وشهدت المحافظة، حتى الآن، افتتاح سوق لليوم الواحد في شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

وتستهدف الخطة تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين.