أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين 16-12-2024 فى سوق اليوم الواحد

كتبت - مرام محمد

للأسبوع الثاني على التوالي، استقبل سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

ويوفر السوق، والذي افتتحته محافظة الجيزة الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت قائمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بسوق اليوم الواحد، على النحو التالي:

-الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر".

-مكرونة أنواع (400 جرام) بـ8.5 جنيه.

-مكرونة زنة 1 كجم بـ20 جنيهًا.

-عدس أصفر زنة 500 جم بـ28 جنيهًا

-السكر بـ30 جنيهًا للكيلو.

-الدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو.

-اللحم السوداني بـ275 جنيهًا.

-الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

-عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

-عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

-عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين بزيارة السوق، للحصول على كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.