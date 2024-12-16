سوق اليوم الواحد بالعمرانية يستقبل المواطنين للأسبوع الثانى على التوالى

كتبت - مرام محمد

فتح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

ويوفر سوق اليوم الواحد بالعمرانية، والذي افتتحته محافظة الجيزة الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي العمرانية في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لوضع الباكيات السلعية.

ووجه محافظ الجيزة، بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه، نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.