الطماطم بـ6 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 16-12-2024 فى أسواق اليوم الواحد

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشار مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، الخضراوات بأسعار مناسبة، وذلك ضمن ما يطرحه من مواد وسلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وجاءت قائمة أسعار الخضراوات بالسوق، على النحو الآتي:

-كيلو الطماطم بـ6 جنيهات.

-2 كيلو بطاطس "شبكة" بـ20 جنيهًا.

-كيلو الخيار بـ18 جنيهًا.

-2 كيلو بصل أحمر "شبكة" بـ27 جنيهًا.

-كيلو الليمون بـ30 جنيهًا.

-كيلو الكوسة بـ15 جنيهًا.

-كيلو الفلفل الرومي بـ15 جنيهًا.

-كيلو الباذنجان العروس بـ12 جنيهًا.

-الباذنجان الرومي بـ8 جنيهات.

-كيلو البطاطا بـ10 جنيهات.

-كيلو الجزر بـ13 جنيهًا.

-كيلو فلفل الألوان بـ40 جنيهًا.

-كيلو الفاصوليا بـ12 جنيهًا.

-كيلو القلقاس بـ25 جنيهًا.

ويطرح سوق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين بزيارة السوق، للحصول على كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.