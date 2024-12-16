أسعار زيت الطعام اليوم الإثنين 16-12-2024 فى أسواق اليوم الواحد

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، زيت الطعام، بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع غذائية أساسية بأسعار مناسبة.

وجاءت قائمة أسعار زيت الطعام داخل السوق، على النحو التالي:

-عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

-عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

-عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه، نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.



